Масований удар по Харкову: РФ атакувала місто, багато прильотів і поранених

За попередніми підрахунками, по місту було завдано 12 ударів, повідомила місцева влада.

https://glavred.net/ukraine/v-harkove-progremela-seriya-vzryvov-rf-atakovala-gorod-mnogo-priletov-i-ranenyh-10658195.html Посилання скопійоване

У Харкові прогриміла серія вибухів/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео (ілюстративний)

Коротко:

Окупанти вдарили по Харкову

За попередніми підрахунками по місту було завдано 12 ударів

Є багато прильотів, відомо про поранених

Російські окупанти вдень у вівторок, 22 квітня, завдали серію ударів по Харкову. Під ударами опинилися чотири райони міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Він зазначив, що вже відомо про кількох поранених.

відео дня

"За попередніми підрахунками по місту було завдано 12 ударів. На місцях деяких прильотів пожежі. Атака триває", – написав Терехов у Telegram.

Він зазначив, що під ударами опинилися чотири райони Харкова. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що були удари по Шевченківському, Салтівському, Новобаварському і Київському районах міста.

У Київському районі міста близько 13:40 зафіксували влучання (попередньо – БпЛА типу "Шахед") у дорожнє покриття. Внаслідок обстрілу загорівся автомобіль. За попередніми даними, там постраждали троє людей.

Загалом по Харкову станом на цей час відомо про сімох постраждалих. За словами Синєгубова, кількість постраждалих через масовану атаку по Харкову ворожими дронами ще може збільшитися.

Голова ОВА зазначив, що всі відповідні служби працюють на місцях влучань.

Удар по Харкову 22 квітня/ скрін

Дивіться відео удару по Харкову:

Дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як повідомляв Главред, 21 квітня "великоднє перемир'я" завершилося – де лунали вибухи після того, як РФ запустила ракети і дрони. Повітряні сили повідомляли про небезпеку з повітря для низки міст України.

Також раніше повідомлялося, що майже 100 ракет і дронів РФ запустила по Україні після перемир'я – яка була ситуація в регіонах. Росія атакувала Україну ракетами та дронами, зафіксовано пошкодження об'єктів інфраструктури в кількох областях, повідомили в ОВА.

Нагадаємо, пізно ввечері 21 квітня Одеса була під ударом Шахедів – спалахнули пожежі, постраждали люди. У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби.

Читайте також:

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред