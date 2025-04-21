Майже 100 ракет і дронів РФ запустила по Україні після перемир'я - ситуація в регіонах

Найбільше постраждали три області / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

РФ вдарила по Україні із застосуванням майже 100 повітпяних цілей

Підтверджено збиття 42 ударних БпЛА, ще 47 дронів - локаційно втрачені

Внаслідок атаки постраждали три області

Російські окупаційні війська в ніч після скасування оголошеного Росією Великоднього перемир'я завдали ракетного-дронового удару по Україні. Збити вдалось 42 російські ударні БпЛА, ще 47 дронів-імітаторів було локаційно втрачено. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, по Херсонській області було завдано удару протикорабельною крилатою ракетою "Онікс", випущеною з території Криму.

відео дня

Миколаївщину атакували дві протирадіолокаційні ракети Х-31П, запущені з повітряного простору над Чорним морем.

Також Росія застосувала 96 ударних безпілотників, які імітували різні типи дронів. Пуски здійснювалися з районів Міллерово, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська (РФ) та Гвардійського (Крим).

Відбиттям повітряного нападу займалися авіація, зенітні ракетні комплекси, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У результаті ворожої атаки зазнали постраждали Харківська, Дніпропетровська та Черкаська області.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко у своєму Telegram зазначив, що російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін використав перемир'я для власних цілей.

"Путін вкотре довів дронами і ракетами, що будь-які паузи у війні для нього - це тактичний хід, аби отримати вигідні умови для її продовження", - наголосив він.

Яка ситуація в регіонах

Дніпропетровщина

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок російської атаки в Підгородненській громаді Дніпровського району спалахнули суха трава та господарська будівля, також було пошкоджено дачний будинок.

Реклама

У Павлограді внаслідок обстрілу сталася пожежа на одному з харчових підприємств.

"FPV-дроном агресор вдарив по Межівській громаді Синельниківського району. Пошкоджена інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Черкащина

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначив, що в результаті атаки ударними безпілотниками на території області зафіксовано пошкодження об’єкта інфраструктури.

"Завдяки нашим оборонцям минулось без потерпілих. У нашому небі силами та засобами ППО знищено 8 російських БпЛА", - додав він.

Він додав, що наразі звернень від громадян щодо пошкодженого майна не надходило, триває обстеження місцевості.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, колишній заступник начальника Генштабу, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що диктатор Володимир Путін може віддати наказ про масований удар по Україні саме 20 квітня або 9 травня, адже він має нав’язливу прив’язаність до символічних дат.

Президент Володимир Зеленський, посилаючись на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, заявив, що за добу 20 квітня Росія порушила оголошений нею режим тиші майже три тисячі разів.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Росія найближчим часом може офіційно оголосити про завершення так званого енергетичного перемир’я та активізувати ракетні й дронові удари по українській території.

Інші новини:

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред