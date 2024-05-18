У Харкові пролунала серія вибухів: є 'приліт', поранені діти

Російські окупанти обстріляли житловий сектор Харкова, зруйновано кілька будинків.

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Росіяни обстріляли Харків / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.соm/Олег Синєгубов

У суботу, 18 травня, у Харкові пролунала серія вибухів, внаслідок яких постраждали люди. У місті зруйновано кілька будинків. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов.

"У місті гучно. Серія вибухів. Будьте обережні", - написав Терехов.

Вибухи пролунали близько 15:00. За словами міського голови, окупанти вдарили по житловому сектору, кілька приватних будинків зруйновано.

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Незабаром очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив руйнування житлової інфраструктури. Він зазначив, що постраждали п'ять людей.

"Пʼять людей отримали уламкові поранення внаслідок ударів по Харкову. Серед поранених двоє дітей: 13 і 16 років - легкі", - повідомив Синєгубов.

Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Удари Росії - вибухи в Харкові

Російські війська паралельно наступу на фронті продовжують тероризувати українські міста ударами по цивільній інфраструктурі. Через регулярні обстріли "Укренерго" запровадило аварійні відключення світла у всіх регіонах країни.

Нагадаємо, 16 травня, у Харкові пролунала серія вибухів. Місто атакували ворожі БпЛА типу "Шахед".

Також 17 травня російські окупанти вдарили по Харкову КАБами. Внаслідок удару загинули чотири людини. 16 осіб лікуються на стаціонарі, двоє - у важкому стані.

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