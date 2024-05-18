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У Харкові пролунала серія вибухів: є "приліт", поранені діти

Руслана Заклінська
18 травня 2024, 15:48
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Російські окупанти обстріляли житловий сектор Харкова, зруйновано кілька будинків.
У Харкові пролунала серія вибухів: є 'приліт', поранені діти
Росіяни обстріляли Харків / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.соm/Олег Синєгубов

У суботу, 18 травня, у Харкові пролунала серія вибухів, внаслідок яких постраждали люди. У місті зруйновано кілька будинків. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов.

"У місті гучно. Серія вибухів. Будьте обережні", - написав Терехов.

Вибухи пролунали близько 15:00. За словами міського голови, окупанти вдарили по житловому сектору, кілька приватних будинків зруйновано.

відео дня

Незабаром очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив руйнування житлової інфраструктури. Він зазначив, що постраждали п'ять людей.

"Пʼять людей отримали уламкові поранення внаслідок ударів по Харкову. Серед поранених двоє дітей: 13 і 16 років - легкі", - повідомив Синєгубов.

Хто такий Олег Синєгубов?

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Удари Росії - вибухи в Харкові

Російські війська паралельно наступу на фронті продовжують тероризувати українські міста ударами по цивільній інфраструктурі. Через регулярні обстріли "Укренерго" запровадило аварійні відключення світла у всіх регіонах країни.

Нагадаємо, 16 травня, у Харкові пролунала серія вибухів. Місто атакували ворожі БпЛА типу "Шахед".

Також 17 травня російські окупанти вдарили по Харкову КАБами. Внаслідок удару загинули чотири людини. 16 осіб лікуються на стаціонарі, двоє - у важкому стані.

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новини Харкова Терехов вибух війна Росії та України Олег Синегубов
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