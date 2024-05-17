Росія атакувала Харків та Одесу: у містах є прильоти та жертви

Окупанти завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова, також ракетами атакували Одесу.

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Російські окупанти вдарили по Харкову бомбами / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, УНІАН

Вдень, 17 травня, російські окупанти вдарили по Харкову. У місті було кілька прильотів, через що виникли пожежі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.

"У Харкові біло чути вибух. Будьте обережні", - наголосив Терехов.

Згодом мер додав, що в Харкові було декілька прильотів. На місцях влучань виникли пожежі.

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За словами очільника ОВА, росіяни завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова.

"Двоє загиблих. Тринадцять поранених. Серед 13 поранених, 4 - у важкому стані", - повідомив Синєгубов.

Оновлено 17:44: Очільник Харківської ОВА повідомив, що кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Харкову зросла.

"Постраждали 19 людей. Серед них 18 чоловіків та 1 жінка. Вік від 20 до 60 років. 4 людини у важкому стані. Інші — в середньому. 2 чоловіків близько 45 років загинули", - додав він.

Що відомо про КАБи / Інфографіка: Главред

Вибухи в Одесі

Під час повітряної тривоги в Одесі прогриміли щонайменше три вибухи, повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

"В місті чутно вибух! Другий вибух! Лишайтеся в укриттях! Ще вибух!" - написав мер.

Згодом Труханов додав, що за попередньою інформацією, внаслідок атаки є троє постраждалих.

"Вони доставлені в одну із міських лікарень, їм надається уся необхідна медична допомога", - розповів він.

Раніше Повітряні Сили України повідомили про ракету, що летіла у напрямку Одеси.

Оновлено 17:25: Незабаром очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що росіяни атакували Одещину ракетами. На місці влучання однієї з ракет в Одеському районі виникла сильна пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура.

"Наразі відомо про пʼятьох постраждалих. Троє людей з пораненнями ушпиталені, ще двом допомога була надана на місці", - уточнив Кіпер.

Удари Росії - вибухи в Україні

Російські війська паралельно наступу на фронті продовжують тероризувати українські міста ударами по цивільній інфраструктурі. Через регулярні обстріли Укренерго запровадило аварійні відключення світла у всіх регіонах країни, в тому числі в Києві.

Нагадаємо, 14 травня, ворог вдарив бомбами по житловому будинку в Харкові, понад 20 людей отримали ушкодження.

Також 16 травня, у Харкові пролунала серія вибухів. Місто атакували ворожі БпЛА типу "Шахед".

Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

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