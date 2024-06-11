'У Харкові - період затишшя': удари ЗСУ по території РФ захистили місто

Для захисту міста, необхідно більше західної протиповітряної оборони, заявив мер Харкова Ігор Терехов.

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Удари по території РФ допомогли захистити Харків / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", УНІАН, Харківська ОВА

Українські захисники вдарили ракетами по позиціях, з яких здійснювались ракетні атаки на Харків. Ці удари скоротили кількість обстрілів міста. Про це мер Харкова Ігор Терехов повідомив агентству Reuters.

Наразі по Харкову - другому за величиною місті України, розташованому поблизу російського кордону, російські окупанти завдають ракетних ударів та ударів безпілотниками. Проте, за словами Терехова, дозвіл США на використання американської зброї для ураження цілей на території Росії допоміг встановити відносний "спокій" у місті

Мер Харкова в інтерв'ю в Берліні заявив, що можливість завдавати ударів по Росії після кількох тижнів інтенсивних бомбардувань полегшила ситуацію.

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"Тому, можливо, у Харкові цей період затишшя останні пару тижнів. Що не було таких великих бомбардувань, як це було, наприклад, у травні", - зазначив Терехов.

Мер також повідомив, що до Харкова прибули близько 11,5 тисяч осіб з регіонів, які перебували під сильними обстрілами. Також Терехов наголосив, що для захисту міста, необхідно більше західної протиповітряної оборони.

"Дуже важливо мати зброю вчасно. Дуже важливо мати цю зброю, особливо системb протиповітряної оборони", - додав мер.

Хто такий Ігор Терехов? Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Дозвіл Україні від США на удари по РФ американською зброєю - подробиці

Нагадаємо, адміністрація Байдена дозволила Україні наносити удари по території РФ, але з обмеженням на атаки лише в межах прикордонних регіонів, звідки окупанти атакують Україну. Згодом державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив дозвіл ЗСУ бити по РФ американською зброєю.

Як повідомляв Главред, "зелене світло" від Байдена на удари по території Росії не поширилось на один тип озброєння. США закликали Україну не бити по Росії далекобійними ракетами, зокрема ATACMS.

Крім цього, українські військові на Харківщині вже використовують західну зброю для ударів по позиціях окупантів на території РФ. За 2,5-3 місяці ЗСУ зможуть кардинально переломити хід бойових дій на фронті, повідомив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко.

Дозвіл ЗСУ на використання західної зброї для ударів по території Росії створить загрозу для авіації окупантів на підступах до українського кордону. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що таке рішення вплине на ведення війни та планування контрнаступальних дій.

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