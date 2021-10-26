У Харкові горе-мати в прямому ефірі Instagram побила 4-річну дитину: хлопчика госпіталізували

Мати в прямому ефірі в Instagram била дитину / ua.depositphotos.com

У Харкові склали протокол щодо жінки, яка в прямому ефірі у соціальній мережі побила свого малолітнього сина. Дитина наразі перебуває в лікарні, повідомили в ювенальній поліції області.

Під час моніторингу соціальних мереж харківські правоохоронці виявили, як мати б'є свого малолітнього сина й транслює це в прямому ефірі в інстаграмі, повідомила ювенальна інспекторка Юлія Шеремет. З матір'ю проведена профілактична бесіда.

У місцевому телеграм-каналі "Типичный Харьков" опублікували скриншоти з прямого ефіру. На фото видно, як жінка б'є хлопчика по обличчю й усміхається у той момент. Дитина ж тримається рукою за ніс.

За даними авторів, це відбувається регулярно. Вони відзначають, що у зв'язку з цим хлопчик в чотири роки погано говорить та постійно кричить на камеру: "Карина, не бий".

Мати побили сина в прямому ефірі / скріншот

На Рівненщині мати жорстоко побила немовля

Раніше Главред писав, що в Рівному засудили 21-річну горе-матір, яка два роки тому, залишила побитого двомісячного сина в гуртожитку та пішла на побачення. Жінці присудили 1 рік та 3 місяці обмеження волі, її ж син зараз перебуває у дитячому будинку.

Через травми 2-річний Микита отримав інвалідність. Він не може рухатись та говорити. Його матір через це засудили та позбавили батьківських прав. Тепер дитина перебуває у Рівненському реабілітаційному дитячому будинку. Його можна всиновити, проте люди, коли дізнаються про хвороби Микити не хочуть цього робити.