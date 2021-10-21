Український коментатор у прямому ефірі назвав Росію окупантом та побажав "Спартаку" поразки

Побажання Сергія Лук'яненка втілилися в життя – московська команда зазнала поразки з рахунком 3:4.
Український коментатор Сергій Лук'яненко відверто нагадав глядачам про злочини РФ перед матчем Ліги Європи між російським "Спартаком" та англійським "Лестером". Цей поєдинок транслював медіасервіс MEGOGO.
"Доброго всім вечора. Вітаю вас в Москві, в столиці країни-агресора, країни-окупанта, країни, яка анексувала у нашої улюбленої неньки півострів, яка почала війну на сході України. На жаль, ця війна забрала за підрахунками ООН більше 13 тисяч життів", – сказав український коментатор у своїй вступній промові.
Далі Лук'яненко побажав "Спартаку" поразки в матчі:
"Ясна річ, що як громадянин України я сьогодні щиро бажаю поразки "Спартаку" в матчі з "Лестером". Спорт не може прославляти Росію - країну, яка не може мирно жити зі своїми сусідами. Але як коментатор я постараюся неупереджено і нейтрально працювати на цьому поєдинку". – заявив коментатор в прямому ефірі.
Варто додати, що сам матч закінчився поразкою "Спартака". Команда вигравала 2 0, але після цього пропустила чотири голи від форварда Петсона Дака, який встановив новий рекорд Ліги Європи. У підсумку матч закінчився з рахунком 3: 4.
Москвичі зазнали другої поразки в турнірі і займають в групі Е третє місце. "Лестер" здобув першу перемогу, набрав 4 очки і йде другим після "Легії".