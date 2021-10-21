Український коментатор у прямому ефірі назвав Росію окупантом та побажав "Спартаку" поразки

Гравці Спартака і Лестера перед матчем / Reuters

Український коментатор Сергій Лук'яненко відверто нагадав глядачам про злочини РФ перед матчем Ліги Європи між російським "Спартаком" та англійським "Лестером". Цей поєдинок транслював медіасервіс MEGOGO.

"Доброго всім вечора. Вітаю вас в Москві, в столиці країни-агресора, країни-окупанта, країни, яка анексувала у нашої улюбленої неньки півострів, яка почала війну на сході України. На жаль, ця війна забрала за підрахунками ООН більше 13 тисяч життів", – сказав український коментатор у своїй вступній промові.

Далі Лук'яненко побажав "Спартаку" поразки в матчі:

"Ясна річ, що як громадянин України я сьогодні щиро бажаю поразки "Спартаку" в матчі з "Лестером". Спорт не може прославляти Росію - країну, яка не може мирно жити зі своїми сусідами. Але як коментатор я постараюся неупереджено і нейтрально працювати на цьому поєдинку". – заявив коментатор в прямому ефірі.

Варто додати, що сам матч закінчився поразкою "Спартака". Команда вигравала 2 0, але після цього пропустила чотири голи від форварда Петсона Дака, який встановив новий рекорд Ліги Європи. У підсумку матч закінчився з рахунком 3: 4.

Москвичі зазнали другої поразки в турнірі і займають в групі Е третє місце. "Лестер" здобув першу перемогу, набрав 4 очки і йде другим після "Легії".