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Не можна вірити словам Путіна, що РФ не використовуватиме торгові шляхи для атаки на Одесу - Кулеба

6 червня 2022, 14:57

Володимир Путін обіцяв західним лідерам не нападати на Україну, проте не дотримав свого слова, нагадав Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба / Reuters

Словам президента РФ Володимира Путіна про те, що Росія не буде використовувати торгові шляхи для нападу на Одесу, довіряти не можна.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Twitter.

Він звернув увагу на те, що раніше Путін обіцяв західним лідерам не нападати на Україну, проте не дотримав свого слова.

"Путін каже, що не буде використовувати торгові шляхи для нападу на Одесу. Це той самий Путін, який сказав канцлеру Німеччини Шольцу і президенту Франції Макрону, що не буде нападати на Україну — за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення в нашу країну. Ми не можемо вірити Путіну, його слова порожні", - додав Кулеба.

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Пропозиція Путіна щодо "зернового коридору"

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін прокоментував питання вивезення українського зерна на світові ринки. При цьому він запропонував вивозити зерно через порти, які знаходяться під контролем України на Чорноморському узбережжі.

"Не ми ж замінували підхід до порту, це Україна замінувала. Нехай вони розміновують, і нехай кораблі з зерном виходять з порту. Ми гарантуємо їх мирний прохід без всяких проблем в міжнародні води", - підкреслив він.

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Блокування Чорного моря

З початку агресії РФ проти України російські військові кораблі в Чорному морі блокують проходження торгових суден.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, щодня Україна втрачає 170 млн доларів через заблоковані порти, а її експортні можливості впали більш ніж на половину.

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Читайте ще:

зерно Дмитро Кулеба війна Росії та України
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