У ГУР пояснили, навіщо Путін послав на ЗАЕС свого "боярина" Кирієнка

Окупаційна влада планує забирати житло жителів Енергодара і віддавати громадянам Росії, щоб заохотити роботу на Запорізькій АЕС.

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Диктатор Путін відправив на ЗАЕС свого посланника Сергія Кирієнка / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

В межі тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції прибув великий чиновник з країни-агресора РФ Сергій Кирієнко-перший заступник керівника адміністрації диктатора Володимир Путіна. Українські офіцери з ГУР Міноборони на Telegram-каналі свого відомства детально пояснили суть його візиту.

"Офіційна мета приїзду Кирієнка-ознайомлення зі станом справ на станції та перевірка загальної безпеки. Неофіційно-посланник Путіна повинен був продемонструвати відсутність панічних настроїв, а також спробувати вирішити проблемні питання, пов'язані з комплектуванням станції персоналом. Згідно з отриманою інформацією, на станції проведено нараду за участю Кирієнка та гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького щодо додаткового стимулювання потенційних працівників з Росії, для цього планується надавати росіянам житло, вилучене в українців, які залишили територію Енергодара. Планується, що таким чином буде розселено до 4,5 тисячі росіян. Однак бажаючих приїхати на ЗАЕС небагато", — йдеться в повідомленні відомства", ‒ сказав він.

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Загроза теракту на Запорізькій АЕС

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ризик підриву Запорізької АЕС з боку окупантів дійсно існує. Станція замінована, і українській розвідці відомо, що у країни-агресора є плани, які передбачають створити витік радіоактивних речовин на ЗАЕС.

Пізніше начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що загроза російського теракту на Запорізькій АЕС поступово знижується. Причини зниження ймовірності підриву окупантами ЗАЕС він не назвав. Але Буданов відразу підкреслив, що загроза катастрофи на ЗАЕС повністю не знята, поки там продовжують перебувати російські окупанти-поки станція зайнята російськими військами, такі провокації можуть повторитися в будь-який час, якщо вони захочуть.

В американському ядерному товаристві зазначили, що російські окупанти можуть підірвати Запорізьку АЕС. Однак повторення Чорнобильської катастрофи не буде. Навіть найгірший сценарій не представляє радіологічної небезпеки для населення.

Дипломат Володимир Огризко зазначав, що якщо країна-агресор Росія зважиться влаштувати катастрофу на Запорізькій АЕС, яку зараз контролюють російські окупанти, НАТО ніяк на це не відреагує. Навіть якщо хмара радіації дійде до країн Альянсу, то НАТО все одно просто закриє на це очі, бо не хоче зникнення Росії з карти світу.

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