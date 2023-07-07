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НАТО не хоче зникнення РФ з карти світу, тому закриє очі на теракт на ЗАЕС – Огризко

Альона Вороніна
7 липня 2023, 17:16 оновлено 7 липня, 17:16
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Якщо росіяни наважаться підірвати Запорізьку АЕС і радіоактивна хмара досягне країн НАТО, в Альянсі не відреагують на це.
Флаг НАТО, Запорожская АЭС, Владимир Огрызко
НАТО не хоче зникнення РФ з карти світу, каже Огризко/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Енергоатом, Главред

У разі, якщо країна-агресорка Росія наважиться влаштувати катастрофу на Запорізькій атомній електростанції, яку зараз контролюють російські окупанти, Північноатлантичний альянс ніяк на це не відреагує.

Навіть якщо хмара радіації дійде до країн Альянсу, то НАТО все одно просто заплющить на це очі, тому що не хоче зникнення Росії з карти світу. Про це сказав дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду.

"Були заяви деяких керівників НАТО, що у разі, якщо радіоактивна хмара досягне країн НАТО, це фактично означатиме, що Росія фактично почала війну проти Альянсу. Але ми вже бачили, як ракети Росії потрапляли на польську територію, вбивали людей, як ракети Росії пролітали над територією Румунії, але НАТО на це сильно заплющувало очі і нічого не бачило. Тому, я думаю, що так само скажуть, що це не від підриву на атомній станції, а просто десь щось відбулося, чого насправді не було", – зазначив дипломат.

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Огризко зазначив, що він скептично ставиться до можливості НАТО відреагувати на такі події з усією рішучістю.

"Я поки що дуже скептичний відносно рішучості НАТО і здатності цієї організації діяти жорстко, тому що вони не хочуть зникнення Росії з карти світу. І вважають, що їм краще мати цього монстра, ніж попрацювавши, отримати перспективу глобального ядерного роззброєння", – зазначив він.

При цьому дипломат наголошує, що якщо на місці Росії виникнуть неядерні держави, то це знизить ядерні ризики на порядок. За його словами, Китай жодним чином не може конкурувати сьогодні за цими показниками з колективним Заходом.

"Я вже не кажу про те, що це мало б в серйозно змінити взагалі геополітичну ситуацію в світі на користь демократії. Але, мабуть, до цього простого висновку в ключових столицях поки що не можуть дійти", – підсумував Огризко.

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996), пише Вікіпедія.

Загроза теракту на Запорізькій АЕС

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ризик підриву Запорізької АЕС з боку окупантів дійсно існує. Станція замінована, і українській розвідці відомо, що у країни-агресора є плани, які передбачають створити витік радіоактивних речовин на ЗАЕС.

Сервіс Planet Labs на знімках зафіксував появу нових об'єктів на даху четвертого енергоблоку Запорізької АЕС. Відомо, що знімки були зроблені 5 липня. Роздільна здатність фото не дозволяє зрозуміти, що саме за об'єкти з'явилося на даху.

Повідомлялося, що російські окупанти могли розмістити вибухівку на даху реактора Запорізької АЕС. Таким чином РФ готується до можливих провокацій. Окупанти не пускають навіть експертів Міжнародного агентства з атомної енергії, щоб ті перевірили дах реактора. Про це під час пресконференції в Токіо розповів гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Пізніше начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що загроза російського теракту на Запорізькій АЕС поступово знижується. Причини зниження ймовірності підриву окупантами ЗАЕС він не назвав. Але Буданов одразу наголосив, що загроза катастрофи на ЗАЕС повністю не знята, доки там продовжують перебувати російські окупанти – поки станція зайнята російськими військами, такі провокації можуть повторитися будь-коли, якщо вони захочуть.

В Американському ядерному товаристві зазначили, що російські окупанти можуть підірвати Запорізьку АЕС. Однак повторення Чорнобильської катастрофи не буде. Навіть найгірший сценарій не представлятиме радіологічної небезпеки для населення.

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