Перуки, бороди і кувалда: з’явилися фото дивних речей, знайдених вдома у Пригожина

Під час обшуку були знайдені, зокрема, фотографії ватажка вагнерівців, на яких він з різними бородами та в іноземній військовій формі.

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У Пригожина під час обшуку знайшли кувалду, "бородаті фото" і перуки/ колаж: Главред, фото: Twitter

Під час обшуку в особняку та в офісі у власника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина російські силовики знайшли, зокрема, арсенал зброї, велику суму грошей у готівці, золоті злитки, кілька підроблених паспортів на імена "Олег Семенов", "Дмитро Гейлер" і "Володимир Бобров" тощо.

Але було багато й відверто дивних знахідок, наприклад, велика кількість перук, велика кувалда з написом "На випадок важливих переговорів" (відомо, що таку зброю використовували найманці "Вагнера" для страт в’язнів і своїх власних людей), фотографія в’язня, якого обезголовили в Сирії, пише The Telegraph.

Кадри обшуків у Пригожина були опубліковані російськими спецслужбами і вже розійшлися соцмережами.

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Однією з найцікавіших знахідок стали фотоальбоми ватажка вагнерівців, де є фото, на яких Пригожин з різними бородами та в іноземній військовій формі. Такі знімки, ймовірно, були зроблені під час поїздок до різних країн Африки і Близького Сходу, де "вагнерівці" воювали упродовж останніх восьми років. З цих фотографій стає очевидно, що власник ПВК "Вагнера" носив перуки і накладні бороди.

Також у будинку Пригожина була знайдена медаль Героя Росії, у сертифікаті до якої зазначено, що вона була вручена у червні 2020 року.

Нагадаємо, 62-річного Пригожина ніхто не бачив з часу його невдалого військового заколоту, коли вагнерівці захопили Ростов і вирушили на Москву.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок вагнерівців назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено", після чого розпочав військовий заколот в РФ.

Вранці 24 червня ПВК "Вагнера" взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Вагнерівці збили за ніч 3 вертольоти російських окупантів. Пізніше ПВК "Вагнера" захопила і Воронеж. Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово прийняв рішення зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

Пресслужба президента Білорусі своєю чергою заявила, що Лукашенко нібито умовив Пригожина зупинитися.

Глава української розвідки Кирило Буданов зазначав, що Пригожин зупинив свій наступ за 200 км від Москви тому, що не хотів привести до розвалу РФ. Він додав, що Пригожина переконали щодо того, що цей заколот може буквально "розірвати" Росію. Зробити йому це не дозволили нібито "патріотичні погляди".

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