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"Загроза катастрофи на ЗАЕС не зникла": Буданов ошелешив заявою

Альона Вороніна
7 липня 2023, 14:07 оновлено 7 липня, 14:20
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Зараз не йдеться про повне усунення ризиків аварії на атомній електростанції. Небезпека може спалахнути з новою силою, якщо РФ цього захоче.
Запорожская АЭС, Кирилл Буданов
Загроза катастрофи на ЗАЕС не зникла, заявив Буданов/ колаж: Главред, фото: "Енергоатом", скрін

Загроза катастрофи на Запорізькій атомній електростанції повністю не знята, доки там продовжують перебувати російські окупанти.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України у коментарі Reuters. За його словами, ризики того, що російські загарбники можуть влаштувати аварію на ЗАЕС, зменшилися, але про повне усунення цих ризиків зараз не йдеться.

"Загроза катастрофи на ЗАЕС повністю не знята, доки там російські окупанти. Зараз внаслідок вчинення певних дій рівень загрози техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС йде на спад. Про повне усунення ризиків на атомній станції наразі не йдеться, оскільки ЗАЕС продовжують контролювати російські окупанти", – зазначив голова ГУР.

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Він наголосив, що поки станція зайнята російськими військами, це може повторитися будь-коли, якщо вони захочуть.

При цьому він додав, що "контрнаступ триває, успіх буде, але згодом".

Загроза теракту на Запорізькій АЕС

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ризик підриву Запорізької АЕС з боку окупантів дійсно існує. Станція замінована, і українській розвідці відомо, що у країни-агресора є плани, які передбачають створити витік радіоактивних речовин на ЗАЕС.

Сервіс Planet Labs на знімках зафіксував появу нових об'єктів на даху четвертого енергоблоку Запорізької АЕС. Відомо, що знімки були зроблені 5 липня. Роздільна здатність фото не дозволяє зрозуміти, що саме за об'єкти з'явилося на даху.

Повідомлялося, що російські окупанти могли розмістити вибухівку на даху реактора Запорізької АЕС. Таким чином РФ готується до можливих провокацій. Окупанти не пускають навіть експертів Міжнародного агентства з атомної енергії, щоб ті перевірили дах реактора. Про це під час пресконференції в Токіо розповів гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Пізніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що загроза російського теракту на Запорізькій АЕС поступово знижується. Причини зниження ймовірності підриву окупантами ЗАЕС він не назвав.

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