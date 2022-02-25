Війська РФ обстрілюють лікарні і бригади швидкої допомоги – Ляшко/ УНИАН

Російські війська обстрілюють українські лікарні та бригади екстреної медичної допомоги у різних куточках України. Через це поранені громадяни лишаються без допомоги лікарів. У п’ятницю, 25 лютого, противник обстріляв бригади екстреної меддопомоги у Запорізькій області і на півночі Київської області.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко у відеозверненні, в якому він закликає міжнародні правозахисні структури втрутитися і допомогти.

"Сьогодні звертаюся з проханням до усіх міжнародних правозахисних організацій засудити дії російського агресора. Агресора, який продовжує на території України обстріли бригад екстреної медичної допомоги та лікарень", – сказав Ляшко.

Він зазначив, що поки що серед медичних працівників, на щастя, не було жертв. Проте на півночі Київської області в селі Мар’янівці не можуть отримати медичну допомогу поранені мешканці.

"Також агресор застосував зброю проти медиків в Чернігові, на території лікарні, яка надає психіатричну медичну допомогу. Все це є порушенням женевської конвенції. Все це неприпустимо. Тому у мене величезне прохання – використайте свій вплив для того, щоб засудити такі дії і зупинити агресію Російської Федерації на території України", – закликав міністр охорони здоров’я.

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Він повідомив, що за минулу ніч до лікарень потрапили понад 50 людей з пораненнями. Медична система працює цілодобово і надає допомогу.

Нагадаємо, раніше генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що російська армія обстріляла селище Ворзель у Бучанському районі неподалік від Києва. Під час обстрілу окупанти потрапили у дитбудинок, в якому перебували 50 дітей.

Раніше повідомилося, що у місті Охтирка Сумської області російські окупанти обстріляли дитячий садок. Є постраждалі, в тому числі і діти.

Крім цього, жителів району Оболонь в Києві закликали не покидати своїх домівок і не виходити на вулицю через можливе наближення бойових дій. Єдиним винятком може бути необхідність переміщення в укриття у разі ввімкнення сигналу "Повітряна тривога".

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