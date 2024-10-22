У ЄС знову заговорили про введення військ до України: в Politico назвали причину

На заході знову почали лунати заяви про можливість розгортання європейських військ у підтримку Києва після інформації про можливе залучення Росією військ КНДР.

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У ЄС знову заговорили про введення військ до України/ колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, ua.depositphotos.com

Коротко:

На Заході знову лунають заяви про можливість введення військ для допомоги Україні

Захід стурбований інформацією про можливе залучення Росією військ КНДР

Низка європейських чиновників вважає, що Захід занадто обережний у своїх діях

Інформація про те, що країна-агресорка Росія може залучити до війни проти України тисячі солдат КНДР, спричинила виникнення нової дискусії щодо можливого розгортання європейських військ у підтримку Києва.

Про це повідомляє видання Politico. У виданні звернули увагу на низку заяв, які останнім часом пролунали на Заході. Зокрема, литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що європейським державам варто переосмислити пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона про введення військових до України.

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"Якщо підтвердяться дані про участь солдатів з Північної Кореї та постачання боєприпасів для росіян, то потрібно знову повернутися до пропозицій Макрона", – зазначив Ландсбергіс, наголосивши на важливості цієї теми.

У виданні нагадали, що така ідея була озвучена ще в лютому цього року, проте тоді канцлер Німеччини Олаф Шольц заперечував можливість розміщення європейських військ чи військ НАТО в Україні.

Зараз західні лідери висловлюють обережність щодо цієї інформації. Генсек НАТО Марк Рютте і міністр оборони США Ллойд Остін наразі не підтвердили дані про можливу участь північнокорейських військ, хоча Остін висловив занепокоєння.

Низка європейських чиновників вважає, що Захід занадто обережний у своїх діях. Так, колишній командувач збройних сил Естонії та член Європейського парламенту колишній командувач збройних сил Естонії та член Європейського парламенту Ріхо Терхас стверджує, що Захід використовує сумніви щодо достовірності розвідувальної інформації про переміщення військ КНДР, яку надала Південна Корея, як виправдання для бездіяльності. Терхас наголосив, що Європа повинна серйозно подумати про можливість введення своїх військ в Україну.

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Війська КНДР в Україні – останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що КНДР включається у війну в Україні. Згідно з докладними доповідями розвідок, стало відомо про фактичне включення КНДР у війну в Україні.

Після цього повідомлялося, що РФ готує понад 10 тис. військових КНДР на Далекому Сході. У Росії готують північнокорейських військових, щоб перекинути їх на прикордонні території біля України і провести ротацію окупаційних військ.

Що відомо про армію Північної Кореї/ Інфографіка: Главред

У BILD зазначили, що Кім Чен Ин послав в Україну елітний підрозділ "бойових рабів". Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відправив в Україну елітний спецпідрозділ, який вважається одним із найжорстокіших у світі. Ці гвардійці охороняли батька диктатора. Але поки що це більше припущення самих журналістів.

Також повідомлялося, що Південна Корея скликала Радбез – готується передати Україні наступальну зброю. ЗМІ припускали, що Сеул може переглянути свою допомогу Україні. До цього Південна Корея утримувалася від відправки летального озброєння.

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