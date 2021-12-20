"Щоб думки не було про ескалацію": Зеленський запропонував вдарити по РФ новими санкціями

Україна закликала посилити санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність введення щодо Росії превентивних санкцій.

Як підкреслив він на брифінгу за результатами саміту Люблінського трикутника, введення нових обмежувальних заходів проти РФ необхідно для недопущення посилення ескалації з її боку.

"Якщо реакція деяких європейських лідерів і лідерів Альянсу така, що не дай бог, якщо Путін буде продовжувати ескалацію, наприклад, в Україну – то ми потім введемо санкції. Що таке потім? І для кого? Хто залишиться і для чого це потрібно?",- заявив Зеленський.

Він навів приклад кризи з мігрантами на кордоні між Білоруссю, Польщею і Литвою, зазначивши, при цьому, що країни Європейського Союзу і НАТО "без зайвих згадок, бюрократичних кроків і слів ввели серйозні санкції щодо Білорусі".

"Я думаю, що буде реакція наступна: якщо буде зброя розміщена в Білорусь, то потім ми введемо якісь дуже потужні санкції. Тому передумов, чому президент Росії зробить крок назад, я, чесно кажучи, не бачу. Тому вважаю: навпаки, повинні бути потужні превентивні речі, потужні, серйозні санкції, щоб не було жодної думки щодо ескалації в будь-якому регіоні, тому що ми бачимо, що питання вже пов'язане не тільки з Україною", - додав президент України.

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Раніше повідомлялося про те, що ФРН, Франція, Італія та Іспанія поки не готові підтримати процедуру прискореного обговорення санкцій проти Росії у зв'язку із загрозою російського військового вторгнення в Україну.

Європа розглядає варіанти зупинки заходів, пов'язаних з майбутнім запуском газопроводу Північний потік - 2 і відключення російських банків від системи фінансування заходу.

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