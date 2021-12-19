Холодна війна з Росією чи діалог: у Франції пригрозили Кремлю санкціями

Франція / pixabay

Міністр оборони Франції Флоранс Парлі заявила, що західні країни виступають за діалог з Російською Федерацією, оскільки не хочуть повернення до холодної війни.

Як вона розповіла в інтерв'ю газеті Le Journal du Dimanche, цим обумовлена відсутність військової риторики на адресу Москви на тлі загрози вторгнення в Україну.

За її словами, відповідь заходу на можливе російське вторгнення в Україну передбачає посилення санкцій і політичну ізоляцію Москви.

"Ми намагаємося пояснити їй масштаби наслідків, якщо вона вирішить піти далі. Наша мета, поділена з нашими європейськими та американськими партнерами, полягає в тому, щоб відмовити російській владі від кроку, який міг би викликати драматичний ланцюжок подій. Але ми не хочемо повернення до холодної війни", - заявила Парлі.

Вона додала, що західні союзники хочуть підтримувати діалог з Росією з "масштабними і стратегічними наслідками".

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Переговори Зеленського з Макроном

Нагадаємо, напередодні президент України зустрівся з президентом Франції і висловив сподівання, що під час головування французької держави в Раді ЄС окрема увага приділятиметься питанню безпеки України та протидії агресії Росії.

"Обговорив з Еммануелем Макроном питання співпраці України та Франції. Сподіваюся, що під час головування Франції в Раді ЄС буде приділятися особлива увага безпеці України та протидії гібридній агресії РФ в Європі", - зазначив Зеленський.

На Банковій вказали, що Зеленський і Макрон під час розмови скоординували позиції з питання реалізації курсу України на вступ до НАТО, підтримка якого зростає в українському суспільстві.

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"Глава держави зазначив, що курс України на членство в НАТО залишається незмінним, а підтримка цього курсу в українському суспільстві продовжує зростати", - підкреслюється в повідомленні.

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