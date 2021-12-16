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Лідери ЄС погодилися продовжити санкції проти Росії

16 грудня 2021, 22:44
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В Євросоюзі готові продовжити санкції проти Росії через Україну.

Євросоюз
Євросоюз / Фото Reuters

Лідери Європейського союзу домовилися продовжити санкції проти Росії за агресію проти України. Обмеження планують продовжити ще на півроку.

Повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свободи Рікард Йозвяк в Twitter.

При цьому він додав, що санкції проти РФ вже діють 8 років.

"На тлі розмов про нові санкції проти Росії в Раді ЄС у разі повторного нападу на Україну, лідери ЄС погодилися продовжити чинні економічні санкції проти РФ ще на півроку. Вони діють вже 8 років", - написав він.

Резолюція Європарламенту

16 грудня в Європарламенті ухвалили важливу резолюцію щодо ситуації на кордонах України, в якій міститься заклик до ЄС підготуватися до запровадження суворих санкцій проти Росії в разі ескалації.

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За резолюцію проголосували 548 євродепутатів, проти виступили 69, утрималися 54.

На думку депутатів Європарламенту, санкції на випадок ескалації по Україні повинні будуть включати розширення списку фізосіб за рахунок російських офіцерів, що беруть участь у підготовці можливого вторгнення в Україну, а також найближче оточення і олігархів "в орбіті президента Росії і їх сімей".

На резолюцію вже відреагував глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він назвав її дуже своєчасною.

"Європарламент прямо підкреслює, що РФ повинна відвести свої збройні сили від нашого кордону і припинити створювати додаткові загрози територіальній цілісності України. Для нас дуже важливо, що в цій же резолюції Європарламент чітко підтвердив перспективу вступу України в ЄС", - заявив міністр.

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Можливе вторгнення РФ в Україну

20 листопада з'явилися нові дані розвідки США про можливе військове вторгнення РФ в Україну. Кремль не блефує, і залишилося зовсім небагато часу, щоб запобігти нападу на Україну, писало видання The New York Times.

Американські видання The Washington Post і Politico оприлюднили матеріали, в яких йшлося про концентрацію військ РФ біля кордонів України. В якості підтвердження своїх аргументів вони також показали супутникові знімки пересування російських військ.

Спікер Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку з скупченням російських військ біля кордонів України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну, але військової підтримки Києву в Альянсі не нададуть.

Прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що незабаром країнам Євросоюзу належить вибір між російським газом і тим, щоб відстоювати Україну. За його словами, Британія підтримує Україну, тому що прихильна демократії і свободі.

Британські ЗМІ повідомили, що Лондон готовий перекинути в Україну спецназівців на тлі побоювань, що туди можуть вторгнутися російські війська.

1 грудня стало відомо, що понад 10 тисяч військовослужбовців здійснили марші на південні полігони Росії. Біля кордонів України вони нібито проходитимуть зимові навчання.

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