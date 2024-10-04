В двох областях України введено аварійні відключення світла: в Укренерго назвали причину

У двох областях України Укренерго ввело графіки аварійних відключень електроенергії для уникнення перевантаження мережі.

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В 2 областях України впроваджено аварійні відключення / Колаж Главред, фото: УНІАН

В Україні спостерігається зростання споживання електроенергії. У Сумській та Полтавській областях зранку вимушено запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії. Про це повідомляє "Укренерго".

Зокрема, внаслідок дронової атаки 3 жовтня частина Сумської області була знеструмлена. Завдяки терміновим аварійно-відновлювальним роботам енергопостачання вдалося частково відновити, але для повного усунення наслідків ще потрібен час.

Щоб уникнути перевантаження мережі, о 10:25 було вимушено впроваджено аварійні відключення в Сумській і Полтавській областях, про їх скасування буде повідомлено додатково.

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Загалом в Україні внаслідок активних бойових дій та через ряд інших причин без електропостачання залишаються 528 населених пунктів. Нові знеструмлення зафіксовані через бойові дії в Донецькій, Харківській, Чернігівській і Кіровоградській областях.

"Споживання зростає. Сьогодні, 4 жовтня, його рівень, станом на 9:30, був на 1,9% вищим, ніж попереднього дня – у середу. Вчора, 3 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й попереднього дня – у середу, 2 жовтня", — повідомили в Укренерго.

Енергетики повідомили, що українська енергосистема продовжує відновлюватися після дев'яти масованих атак. На енергооб'єктах тривають аварійні та планові ремонти. У години пікового споживання спостерігається дефіцит потужності, тому рекомендується використовувати потужні електроприлади в період найефективнішої роботи СЕС — з 10:00 до 16:00.

Імпорт електроенергії з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови складе 4 099 МВт/год, з максимальною потужністю до 949 МВт у певні години.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Відключення світла в Україні - що відомо про стан справ в енергетиці

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко попередив, що в разі відключення будь-якої АЕС внаслідок атак взимку українці отримуватимуть електрику лише 4 години на добу, а в найгіршому випадку — лише 2 години протягом двох днів.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко зазначив, що Україні потрібен план для подолання зимового періоду, а енергетична безпека в майбутньому вимагатиме децентралізації.

Експерт з енергетики Сергій Дяченко зазначив, що у випадку відключення АЕС від енергосистеми Україні доведеться перейти на аварійні відключення електрики. Він також підкреслив, що в такій ситуації електропостачання зменшиться до 4-5 годин на добу.

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