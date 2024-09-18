Зв'язок навіть під час довготривалих відключень: що придумали у Верховній Раді

Зима в Україні може бути нелегкою, тому мобільних операторів хочуть зобов'язати до безперебійного забезпечення зв'язком.

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Українці мають залишатися зі зв'язком і коли світла не буде довго / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

У зв'язку з можливими довготривалими відключеннями світла у осінньо-зимовий період, Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації рекомендував до першого читання законопроєкт, що передбачає забезпечення стабільної роботи мобільних операторів під час вимкнень електроенергії.

Як заявив голова підкомітету з питань розвитку цифрової індустрії Сергій Штепа, законопроєкт №11431 підготували на виконання рішення ставки Верховного головнокомандувача.

"Законопроект передбачає збільшення позапланових перевірок операторів зв’язку та підвищення штрафів за порушення вимог Нацкомісії, яка регулює діяльність галузі. Це необхідно для того, щоб українці не залишалися без зв’язку навіть під час тривалих відключень світла", - пояснив він. відео дня

Таку рішення вирішили ухвалити через те, що деякі оператори не зовсім серйозно поставилися до проблеми відсутності зв'язку, що створює в першу чергу загрозу для абонентів взимку.

"До нього (законопроєкту - Главред) надійшли певні зауваження від асоціацій, які представляють мобільних операторів та надавачів комунікаційних послуг. Але ми розуміємо, що повинні змусити їх виконувати рішення ставки Верховного головнокомандувача і робити все для того, щоб навіть під час вимкнень світла зв’язок був. Сподіваюсь, законопроект буде якнайшвидше ухвалений Верховною Радою", - підсумував Штепа.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Хто такий Сергій Штепа? Сергій Штепа — український професійний фотограф, журналіст. Народний депутат України 9-го скликання. Член партії "Слуга народу", пише Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - що відомо

Через постійні ворожі атаки на енергосистему, в українців часто вимикають світло. І чим ближче до зими, тим активніше ворог намагатиметься затягнути Україну в блекаут. Саме тому підстанції Укренерго хочуть оснастити третім рівнем захисту від ракет і дронів. За словами прем'єра Шмигаля, це надзвичайно коштовний, але водночас необхідний і унікальних проєкт.

Адже за попередніми прогнозами, в осінньо-зимовий період українці можуть бути зі світлом упродовж лише 12 годин на добу. І експерт Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука називає це найкращим сценарієм.

Хоча напередодні міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Україна має всі шанси пройти зимовий сезон у нормальному режимі, без багатогодинних відключень світла, якщо країна-агресор Росія не завдаватиме нових критичних ударів по енергосистемі.

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