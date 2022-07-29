У Донецькій області окупанти можуть зосередити зусилля лише на одному напрямку - ISW

Військові РФ 28 липня продовжували просуватися на північ до Бахмута / Фото УНІАН

Російські окупаційні війська в Донецькій області, ймовірно, намагаються отримати вигоду з недавніх незначних успіхів на південний схід від Бахмута, продовжуючи спроби просування в цьому районі. Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 28 липня окупанти продовжували просуватися на північ до Бахмута з недавно захоплених позицій в районі Новолуганського і Вуглегірської ГЕС, а також просувалися в південно-західному напрямку по шосе Т1302 з недавно захоплених позицій в Берестові.

Також російські підрозділи намагалися домогтися успіхів навколо Сіверська, але поки безрезультатно. Таким чином, російське командування, найімовірініше, спробує зберегти темп наступу на Бахмут, можливо, за рахунок зниження тиску на Сіверському напрямку.

При цьому експерти ISW вважають малоймовірним захоплення Бахмута попри недавні просування в напрямку міста.

Як повідомляв Главред, раніше аналітики ISW заявляли, що армія РФ може провести лише дві значні наступальні операції в Україні. Перша - це захоплення Сіверська, а друга – це спроба штурму Бахмута.

При цьому російська армія виділила достатньо ресурсів для проведення майже щоденних наземних атак і захоплення території на цих двох напрямках, але цих сил буде недостатньо, щоби підтримувати такий же темп наступу на інших ділянках.

"Таким чином, російський наступ, найімовірніше, досягне кульмінації до того, як захопить будь-які інші великі міські райони України", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, ексватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) поскаржився на невдалу стратегію російських окупантів і розповів, на який напрямок РФ вирішила кинути всі сили.

Терорист зазначив, що російські окупанти ведуть відкритий наступ на найбільш укріплені позиції Збройних сил України в Авдіївці, Пісках, Красногорівці та Мар'їнці. При цьому Гіркін заявив, що російська армія в черговий раз робить ставку на концентрацію артилерії.

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