Буде "м'ясорубка": Гіркін зізнався, які міста на Донбасі РФ вирішила зрівняти із землею

Ігор Гіркін заявив, що РФ не варто чекати стратегічного успіху / Фото УНІАН, РБК

Ексватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) поскаржився на невдалу стратегію російських окупантів і розповів, на який напрямок РФ вирішила кинути всі сили.

За його словами, наступ російської окупаційної армії відбувається по всьому Донецькому фронту - від Авдіївки до Мар'їнки. Про це Гіркін написав у Telegram.

Терорист зазначив, що російські окупанти ведуть відкритий наступ на найбільш укріплені позиції Збройних сил України в Авдіївці, Пісках, Красногорівці та Мар'їнці.

При цьому Гіркін заявив, що російська армія в черговий раз робить ставку на концентрацію артилерії.

"Ставка знову зроблена на концентрацію артилерії в стилі "Верденської м'ясорубки імені генерала фон Фалькенгайна". Але стратегічного результату від даного наступу не буде – ще раз змушений повторити. Певен. Радий буду помилитися. "Паровий каток" треба було посилати не туди", - заявив терорист.

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Як повідомляв Главред, Гіркін не раз заявляв про провали російської армії. Зокрема, він закотив істерику через успішні удари ЗСУ щодо російських окупантів на Донбасі. Терорист вважає, що російські засоби ППО виявилися малоефективні проти масованих ударів ракетами "HIMARS".

Також колишній ватажок терористів "ДНР" вважає, що російські окупаційні війська можуть зазнати в Україні серйозної поразки, якщо в РФ не почнеться часткова мобілізація. За його словами, Збройні Сили України готують контрнаступ на багатьох ділянках фронту і можуть зайти на територію РФ.

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