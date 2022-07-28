Війська РФ зможуть атакувати лише два міста України, потім наступ заглухне - ISW

Війська Росії можуть наступати лише в двох напрямках / Reuters

Російська окупаційна армія в даний час може провести лише дві значні наступальні операції в Україні. Перша - це захоплення Сіверська, а друга – це спроба штурму Бахмута. Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Сіверська операція може бути зосереджена на розгортанні наступу на Сіверськ Донецької області з напрямку Верхньокам'янки та Білогорівки. На Бахмутському напрямку війська окупантів можуть наступати з районів Новолуганського та Вуглегірської ТЕЦ.

Аналітики зазначають, що російська армія виділила достатньо ресурсів для проведення майже щоденних наземних атак і захоплення території на цих двох напрямках, але цих сил буде недостатньо, щоб підтримувати такий же темп наступу на інших ділянках.

"Таким чином, російський наступ, найімовірніше, досягне кульмінації до того, як захопить будь-які інші великі міські райони України", - йдеться в повідомленні.

understandingwar.org

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Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни припускають, що Росія хоче захопити ще більше територій України перед проведенням референдумів і анексією.

Нагадаємо, 20 липня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва нібито розширює географію війни проти України, зокрема на Херсонську та Запорізьку область. Окупанти мають намір "демілітаризувати південь України". Також він сказав, що загарбники готові піти ще далі, якщо Захід буде і надалі допомагати Києву зброєю.

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