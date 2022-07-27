У запеклих боях під Бахмутом загинув талановитий журналіст

Загинув український журналіст / Укрінформ

У запеклих боях під Бахмутом на Донеччині трагічно загинув український журналіст Олександр Савоченко. Він відправився на фронт відразу ж після масштабного вторгнення Росії в Україну, пише видання Факти.

До початку російської агресії журналіст працював на телеканалі СТБ, в інформаційному агентстві Франс Прес і суспільному. Савоченко створював аналітичні сюжети, зокрема, про економіку і політику. Жив у Київській області, в місті Бровари.

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У Савоченка залишилися дружина, батьки, старший брат і бабуся. Похорон українського захисника відбудеться в рідному селі – Поліському Чернігівської області.

За даними ІМІ, Олександр Савоченко – 37-й медійник, який загинув унаслідок російської агресії в Україні. Із них вісім – під час виконання журналістської діяльності, 29 загинули як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів, не під час виконання ними журналістських обов'язків.

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Як повідомляв Главред, у боях з російськими окупантами в Україні загинув доброволець ЗСУ з Грузії - Кахабер Гоголь.

Раніше в боях за Сєвєродонецьк загинули четверо військовослужбовців Іноземного легіону оборони України - вони були громадянами Нідерландів, Німеччини, Франції та Австралії.

Також у боях за Україну в Донецькій області загинув ще один іноземний доброволець - 30-річний громадянин Швеції. Загиблий боєць раніше служив у Повітряних силах Швеції, був у званні лейтенанта.

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