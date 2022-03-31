В Дніпропетровській області окупанти розбомбили військову частину, є загиблі

Була знищена адмінбудівля та склад з пальним.
У Дніпропетровській області російські загарбники вдарили ракетою по одній з військових частин.
Внаслідок цього були зруйновані адмінбудівля і склад з пальним. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.
Двоє людей загинули, п’ятеро отримали поранення. Це сталося вранці у четвер, 31 березня. Постраждалих госпіталізували.
За словам голови ОВА, зараз тривають рятувальні роботи і боротьба з пожежею.
Нагадаємо, напередодні, 30 березня, російські загарбники відкрили ракетний вогонь по Дніпру.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили від окупантів 5 сіл у Запорізькій області. Підрозділами Сил оборони Запорізького краю звільнені від російської окупації населені пункти Затишшя, Малинівка, Веселе, Зелений Гай та Червоне.
Також повідомлялося, що окупанти продовжують утримувати позиції на схід і захід від Києва попри виведення обмеженої кількості підрозділів. Найближчими днями там очікуються запеклі бої.
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