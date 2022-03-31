Найближчими днями під Києвом очікуються запеклі бої - британська розвідка

Російські сили продовжують утримувати позиції на схід і захід від Києва попри виведення обмеженої кількості підрозділів.
Російські загарбники продовжують утримувати позиції на схід і захід від Києва попри виведення обмеженої кількості підрозділів. Найближчими днями там очікуються запеклі бої.
Такий прогноз озвучили в Міноборони Великої Британії в Twitter.
"Найближчими днями в передмістях міста, найімовірніше, розпочнуться запеклі бої", - йдеться у повідомленні.
Крім того, попри заяви Росії про намір знизити військову активність навколо Чернігова, російські артилерійські та ракетні удари тривають.
"Важкі бої тривають в Маріуполі, який є ключовою метою російських військ. Однак українські сили, як і раніше, контролюють центр міста", - повідомили в Міноборони Британії.
Як повідомляв Главред, 28 березня стало відомо, що українські військові звільнили Ірпінь від російських загарбників. Мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів, що зараз цивільним не можна повернутися в місто, оскільки це небезпечно. Йде зачистка міста.
29 березня в британському Міноборони назвали успішними локальні контратаки української армії на північ від Києва, зокрема в Ірпені, Бучі та Гостомелі. Російських загарбників вдалося відтіснити з кількох позицій. Однак у британському оборонному відомстві підкреслюють, що окупанти все ще погрожують Києву.
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