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Найближчими днями під Києвом очікуються запеклі бої - британська розвідка

31 березня 2022, 10:34

Російські сили продовжують утримувати позиції на схід і захід від Києва попри виведення обмеженої кількості підрозділів.

війна, Київ
Під Києвом можливо знову буде гаряче / Фото Reuters

Російські загарбники продовжують утримувати позиції на схід і захід від Києва попри виведення обмеженої кількості підрозділів. Найближчими днями там очікуються запеклі бої.

Такий прогноз озвучили в Міноборони Великої Британії в Twitter.

"Найближчими днями в передмістях міста, найімовірніше, розпочнуться запеклі бої", - йдеться у повідомленні.

Крім того, попри заяви Росії про намір знизити військову активність навколо Чернігова, російські артилерійські та ракетні удари тривають.

"Важкі бої тривають в Маріуполі, який є ключовою метою російських військ. Однак українські сили, як і раніше, контролюють центр міста", - повідомили в Міноборони Британії.

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Як повідомляв Главред, 28 березня стало відомо, що українські військові звільнили Ірпінь від російських загарбників. Мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів, що зараз цивільним не можна повернутися в місто, оскільки це небезпечно. Йде зачистка міста.

29 березня в британському Міноборони назвали успішними локальні контратаки української армії на північ від Києва, зокрема в Ірпені, Бучі та Гостомелі. Російських загарбників вдалося відтіснити з кількох позицій. Однак у британському оборонному відомстві підкреслюють, що окупанти все ще погрожують Києву.

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