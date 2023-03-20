У Дніпрі лікарі неймовірним способом рятують зір бійцям та цивільним, які постраждали від вибухів

Як кажуть медики, тільки з початку повномасштабного вторгнення в одній лікарні Дніпра зробили понад 2 тисячі операцій на органах зору.

У Дніпрі медики дивом рятують зір бійцям та цивільним / колаж фото ua.depositphotos.com і скріншот з відео

У Дніпрі українські медики роблять все, щоб врятувати зір військовослужбовців і мирних жителів, які постраждали через війну, яку Росія розв'язала проти України. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як кажуть медики, тільки з початку повномасштабного вторгнення в одній лікарні Дніпра зробили понад 2 тисячі операцій. Причому тільки в декількох випадках їм довелося ампутувати очі, а у всіх інших – очі вдалося врятувати.

У бійця ЗСУ Михайла, в минулому футболіста родом із Закарпаття, в ході бою в оці застряг уламок.

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"Міліметра чотири, і все буде добре. Сітківка на місці. Добре все зробимо і будеш бачити", — кажуть йому медики.

"З дрона скинули гранату. Раз - просто вибух перед обличчям. Я впав. Побратими підняли. Таке було відчуття, що пів обличчя нема, такий був удар. Оборону успішно витримали, росіяни відступили", - каже Михайло.

Іншому українському воїну, 22-річному Олександру, медикам довелося зшивати понівечене око. Своє поранення він отримав на Бахмутському напрямку. Коли він з побратимами відбивав черговий штурм, йому зрешетило осколками очі і руку.

"Почали два танки працювати хрест-навхрест. Артилерія. Міномет. Вертоліт прилетів трохи. Прямо в окоп, прямо переді мною впав снаряд. У одного товариша пальці на нозі відірвало. Мені шість уламків в очі. Ще два в руці є. Жити буду", - каже хлопець.

Дніпровські медики визнають, дуже часто поранення бувають вкрай важкі − безумовно забої очей, різні опіки очей.

Але завдяки всім зусиллям і сучасним технологіям зазвичай вдається повернути пораненим зір, а, значить, і можливість повернутися до повноцінного життя і навіть на службу до лав ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно серйозні поранення на сході України отримав виконавець головної ролі у фільмі Олега Сенцова "Носоріг" Сергій Філімонов. Чоловік пішов на фронт з перших днів війни. Наприкінці червня він на кілька днів повернувся до Києва, після чого знову поїхав на фронт. Окупанти накрили "Градом" позиції українських військових, у Філімонова потрапили щонайменше 8 осколків.

Також стало відомо про те, що в боях за Україну у Донецькій області загинув доброволець - 30-річний громадянин Швеції. Загиблий боєць раніше служив у Повітряних силах Швеції, був у званні лейтенанта. В Україну чоловік приїхав кілька місяців тому, щоб допомагати в підготовці військових. Чоловік отримав смертельне поранення в груди в ході боїв на фронті.

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