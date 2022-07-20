Росіяни знищили будинки в Нікополі: 2 загиблих і багато поранених, серед них – діти

Росіяни обстріляли Нікополи з "Градів"/ Telegram Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти знову обстріляли місто Нікополь у Дніпропетровській області. У ніч на середу, 20 липня, вони випустили по житлових кварталах міста 30 снарядів з "Градів".

Про обстріл спочатку повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко – він написав про це у своєму Telegram-каналі о 02:42.

Вранці голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів у Telegram про наслідки обстрілу. Він повідомив, що по мирних жителях окупанти випустили понад 30 реактивних снарядів з реактивних систем залпового вогню "Град".

Внаслідок цього двоє людей загинули, дев’ятеро отримали поранення. Серед поранених також є діти.

"Шестеро постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей. Найменшому пораненому усього три роки! Три роки! Дитині, яка спала удома, коли російські відморозки ударили по ній з "Градів", – зазначив Резніченко.

Російські снаряди повністю зруйнували три приватні будинки, близько десяти були пошкоджені.

Загинули 70-річний чоловік та 65-річна жінка

У ДСНС України в Дніпропетровській області розповіли, що під завалами будинків загинули 70-річний чоловік і 65-річна жінка.

Зазначається, що шестеро поранених були госпіталізовані. Станом на цей час у медзакладах міста залишаються троє людей, одну дитину перевезли до лікарні Дніпра.

"Обстрілами у місті зруйновано 3 приватних житлових будинки, пошкоджено 12 будинків та 4 господарчих споруди. У приватному секторі були і пожежі. Вогонь вже загасили… По місту розкидані боєприпаси, які не здетонували. Територія огороджена", – йдеться у повідомленні.

Окупанти щонайменше третю добу атакують Нікополь із реактивної артилерії.

Нагадаємо, окупанти 16 липня вдарили з реактивних систем залпового вогню "Град" по житлових кварталах міста Нікополь на Дніпропетровщині. Було зафіксовано 15 "прильотів". Під завалами зруйнованого будинку опинилися люди, декілька із них загинули.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що президент країни-агресорки РФ Володимир Путін може використовувати ядерну загрозу для стримування контрнаступу України на окуповані території – Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.

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