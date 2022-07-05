"Вже дістали 8 осколків": знаменитого українського актора важко поранили на фронті

Сергій Філімонов / facebook.com/serhii.filimonov.98

Виконавець головної ролі у фільмі Олега Сенцова Носоріг і громадський активіст Сергій Філімонов отримав поранення на сході України.

Як повідомив Філімонов в Twitter, його посікло осколками.

Сергій Філімонов з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну захищає рідну країну. Наприкінці червня він на кілька днів повернувся до Києва, щоб провідати сім'ю. А потім знову вирушив у найгарячіші області України.

"Нас накрило градом. Мене поранили. Вже дістали 8 осколків. Евакуюють до Дніпра. Все буде чікі-піки!",- написав він на своїй сторінці в Twitter.

Сергій Філімонов -г ромадський діяч. У 2014 році відправився на захист України у складі добровольчого батальйону "Азов".

Був поранений під Іловайськом, брав участь у визволенні Маріуполя, Мар'їнки, в боях за Іловайськ, під Гранітним.

У 2017 році одружився і у нього народився син Орест. Зіграв головну роль у фільмі українського режисера Олега Сенцова "Носоріг".

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