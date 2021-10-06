У Чернівцях 74-річний пенсіонер та його 66-річний спільник 15 років розбещували неповнолітніх

Затримані пенсіонери свою провину не визнають / скріншот відео Нацполіції

У Чернівцях викрили двох пенсіонерів, які впродовж 15 років розбещували неповнолітніх, ґвалтували їх і знімали відео на телефон. Збоченців затримали правоохоронці, коли до них у квартиру зайшла чергова неповнолітня дівчина.

Повідомлення про поширення дитячої порнографії та розбещення неповнолітньої надійшло до поліції від чернівчанки на початку березня цього року. Для перевірки отриманої інформації та з'ясування обставин злочину поліцейські провели низку негласних слідчо-розшукових дій, повідомили в пресслужбі Нацполиции.

Слідчі та кіберполіцейські встановили особу зловмисника - ним виявився 74-річний мешканець Чернівців. Під час стеження правоохоронці помітили, що до нього в квартиру зайшла неповнолітня дівчина, яку бачили на порнографічному відео, наданому заявницею.

За допомогою співробітників спецпідрозділу КОРД поліцейські потрапили в приміщення. Крім неповнолітньої та власника квартири, там ще знаходився його 66-річний знайомий, який також був причетний до розбещення дівчат і фіксації розпусних дій на фото і відео. Правоохоронці провели в будинку обшук, вилучили речові докази протиправної діяльності, а обох пенсіонерів затримали.

Як з'ясувалося під час досудового розслідування, зловмисники розбещували неповнолітніх з 2006 року. До 2021 року правоохоронці отримали 9 звернень, що стосуються квартири, де розбещували дітей. Але всі вони були від сусідів про порушення громадського спокою.

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Затримані пенсіонери не визнають свою провину, а з усіх дівчат, яких вони розбещували, готові давати свідчення лише троє. Потерпілими від дій педофілів поки визнали себе лише дві дівчини.

Проте у поліції достатньо доказів провини обох затриманих пенсіонерів. Власник квартири ретельно записував їх протиправні дії: дати, імена дівчат, суми винагороди за сексуальні послуги. Всього з комп'ютера зловмисника вилучили приблизно 2 терабайти інформації, серед яких 54 гігабайти - це фото і відеоматеріали, які за результатами експертизи визнані порнографічними.

За зґвалтування малолітніх, сутенерство та виготовлення дитячої порнографії господареві квартири загрожує довічне ув'язнення, його спільнику — до 15 років за ґратами.

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