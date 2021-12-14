У Черкасах іноземець побив і штрикнув підлітка ножем у живіт, але уникнув в'язниці

Чоловікові / УНІАН

У Черкасах вірменин побив і порізав хлопця, тому що він випадково зачепив його, коли їхав на велосипеді. Суд визнав чоловіка винним, однак звільнив від ув'язнення.

За даними суду, інцидент стався у квітні 2021 року на перехресті вулиць Смілянської та Свято-Макаріївської в Черкасах. Відомо, що неповнолітній їхав на велосипеді і випадково зачепив педаллю чоловіка. Тому іноземець побив дитину, пише "ТСН".

Ножем в живіт

Коли чоловік і неповнолітній зупинилися на пішохідному переході, він штрикнув у живіт дитини ножем. Підозрюваний з місця злочину втік і два дні переховувався від слідства. Однак його розшукала поліція.

За даними суду, потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, а саме: проникаюче поранення черевної порожнини з пошкодженням тонкого і товстого кишечника та внутрішньочеревної кровотечі, що ускладнилося розвитком перитоніту (запалення очеревини) та утворенням абсцесів черевної порожнини та малого таза.

Розкаявся і помирився з потерпілим

У суді чоловік свою провину визнав. Він розповів, що неповнолітній під час їзди на велосипеді зачепив його, через що він зробив хлопцеві зауваження. Після цього дитина нібито образила його. Тоді чоловік побив хлопця і пішов вперед. Коли він побачив, що хлопець його наздоганяє, то дістав ніж, щоб нібито захиститися, а що було далі він не пам'ятає.

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читайте такожЧемпіона з джиу-джитсу вбили ножем у серці в Києві: його батько каже, що конфлікт був через мову Також підозрюваний погодився заплатити 20 965,85 грн за лікування потерпілого. Іноземець додав, що помирився з потерпілим і компенсував йому збиток.

Суд визнав підозрюваного винним за ч.1 ст. 121 КК України. Його засудили до 5 років позбавлення волі. Однак суддя відпустив чоловіка, замінивши реальний термін на 2 роки випробувального.

Раніше ми повідомляли, що в Тернопільській області поліцейські затримали підозрюваного в жорстокому вбивстві 22-річної дівчини. Її тіло 6 грудня виявив у дворі одного з будинків обласного центру місцевий житель. Він одразу викликав "швидку", але медики констатували смерть дівчини.

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