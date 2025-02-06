"Виконавців підірвали дистанційно": подробиці вибухів біля ТЦК

Дистанційний підрив виконавців був зафіксований у Рівному та Кам'янець-Подільському.

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Замовники дистанційно підірвали виконавців терактів біля ТЦК / Колаж: Главред, фото: Нацполіція, соцмережі

Що відомо:

В Україні прогриміла серія вибухів біля ТЦК та СП

Замовники дистанційно підірвали виконавців

У Рівному та Кам'янці-Подільському пролунали вибухи біля будівель ТЦК та СП. В обох випадках замовники дистанційно підірвали виконавців. Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій.

"У двох поспіль випадках із вибухами ТЦК — у Рівному і Кам’янці-Подільському — замовники дистанційно підірвали самого виконавця злочину. І той, і інший — трупи", — зазначив Лиховій.

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Він також стверджує, що ці підриви нібито не мають ніякого відношення до "громадської помсти".

"Тобто підрив "верблюда-камікадзе" стає лише фоном для значно суттєвішої операції проти України — інформаційної. Яку в соцмережах розкручують насамперед російські боти", — додав Лиховій.

Вибухи біля ТЦК - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 1 лютого у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Рівному стався вибух. Внаслідок цього було вибито вікна в будівлі ТЦК.

2 лютого у Павлограді в Дніпропетровській області також пролунав вибух. Це сталося прямо біля будівлі РТЦК та СП. Внаслідок вибуху невстановленого предмета отримав поранення чоловік.

Вже 5 лютого пролунав новий вибух біля будівлі ТЦК у Кам'янці-Подільському. Відомо про одного загиблого та чотирьох поранених. Зазначається, що загиблий вчинив самопідрив.

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