"Виконавців підірвали дистанційно": подробиці вибухів біля ТЦК

Що відомо:
- В Україні прогриміла серія вибухів біля ТЦК та СП
- Замовники дистанційно підірвали виконавців
У Рівному та Кам'янці-Подільському пролунали вибухи біля будівель ТЦК та СП. В обох випадках замовники дистанційно підірвали виконавців. Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій.
"У двох поспіль випадках із вибухами ТЦК — у Рівному і Кам’янці-Подільському — замовники дистанційно підірвали самого виконавця злочину. І той, і інший — трупи", — зазначив Лиховій.
Він також стверджує, що ці підриви нібито не мають ніякого відношення до "громадської помсти".
"Тобто підрив "верблюда-камікадзе" стає лише фоном для значно суттєвішої операції проти України — інформаційної. Яку в соцмережах розкручують насамперед російські боти", — додав Лиховій.
Вибухи біля ТЦК - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, 1 лютого у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Рівному стався вибух. Внаслідок цього було вибито вікна в будівлі ТЦК.
2 лютого у Павлограді в Дніпропетровській області також пролунав вибух. Це сталося прямо біля будівлі РТЦК та СП. Внаслідок вибуху невстановленого предмета отримав поранення чоловік.
Вже 5 лютого пролунав новий вибух біля будівлі ТЦК у Кам'янці-Подільському. Відомо про одного загиблого та чотирьох поранених. Зазначається, що загиблий вчинив самопідрив.
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