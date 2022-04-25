Вмонтований Путін: президент РФ "спалився" зі своєю фейковою присутністю в храмі на Великдень

Путіна вмонтували у відео з великодньої служби в храмі/ Скрін з відео

Російські пропагандисти вмонтували президента РФ Володимира Путіна у відео служби у храмі в Москві на Великдень, щоб показати, нібито він "зі своїм народом".

Проте за низкою збігів стає очевидно, що російського президента насправді у храмі не було. Це помітно і на самому відео, оприлюдненому пропагандистами, і на фото, повідомляє АрміяInform.

Якщо придивитися до відео, видно, що Путін присутній тільки на кадрах переднього плану. Однак коли камера знімає дальнім планом і спрямована у сторону того місця, де всього секунду тому стояв російський президент – його там уже немає.

На кадрах загального плану, знятих з висоти, на вказаному місці нібито стоять дві фігури, але через значну віддаленість ідентифікувати їх неможливо.

Також пропагандисти поширювали фото Путіна і мера Москви Сергія Собяніна у храмі. Проте це фото насправді може бути минулорічним – на ньому обоє посадовців одягнені так само, як 2021 року, мають такі ж зачіски і тримають в руках такі ж самі червоні свічки.

Путіна вмонтували у відео з великодньої служби в храмі/ Ілюстрація: АрміяInform

Нагадаємо, раніше астролог розповіла, що є три варіанти смерті Путіна. За її словами, президент РФ є слабкою особистістю, фінал життя якої може бути гіршим за початок.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія прагнула відібрати в України суверенітет і незалежність, але це країні-агресору не вдалося. Він наголосив, що суверенна незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін.

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