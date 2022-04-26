"Нехай прикладають до ран фото Путіна": поранені окупанти масово вмирають через нестачу медиків

У російських окупантів серйозні проблеми з медиками на передовій / Колаж Фото УНІАН

У путінської армії - великі проблеми з медициною в ході війни в Україні. Більшість поранених російських окупантів не отримує належну медичну допомогу і вмирає, бо штатні медики в бойових підрозділах – це великий дефіцит. До того ж не всі вони мають необхідні навички і досвід.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк на сторінці в Facebook.

"За наявною інформацією, військовослужбовці ЗС РФ дотримуються думки, що "якщо солдат в Україні поранений — значить, найімовірніше, він буде мертвим". Це відбувається тому, що військовослужбовці не проходили медичної підготовки і не здатні надати собі або товаришеві першу медичну допомогу", - написав Цимбалюк.

За його словами, військові аптечки складено за радянськими стандартами, в основному з простроченими медикаментами. Тому більшість поранених гине на ранніх стадіях, навіть не вибравшись з поля бою.

Крім того, у окупантів є також проблема з медиками – кваліфікованих фахівців дуже мало. Всі вони знаходяться в польових госпіталях, куди солдатів в більшості випадків не довозять.

"Штатні медики в бойових підрозділах - це великий дефіцит, до того ж не всі вони мають необхідні навички та досвід у достатній кількості. Щоби вирішити проблему з відсутністю медичних кадрів, лікарів достроково випускають з вишів і відправляють в Україну, однак ситуацію це не змінює", – резюмував Цимбалюк.

Українці в соцмережі порадили російським окупантам прикладати до ран фото Путіна або подорожник.

"Фронту терміново потрібен Кашпіровський. Якщо вже воду через телевізор він здатний зарядити, то вилікувати солдата - нікчемна справа", - іронізує один з користувачів.

Як повідомляв Главред, російську армію відправили на війну в Україну з аптечками, засоби першої допомоги в яких були випущені 39 років тому.

Захисники України виявили у російських окупантів індивідуальні перев'язувальні пакети (ІПП) і джгути радянського зразка, а також бинт, який був проведений ще в 1983 році. З більш-менш сучасних препаратів в аптечці знайшовся кровоспинний засіб Celox, а також кілька видів знеболюючого.

Також повідомлялося, що у сухпайків, якими годують російську армію, термін придатності закінчився ще 7 років тому - в 2015 році. На коробці з продуктами індивідуального раціону харчування стоїть дата виробництва 10 квітня 2013 року. Термін придатності цієї їжі, відповідно до зазначеної дати, закінчився 10 лютого 2015 року.

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