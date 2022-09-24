У бою з окупантами загинув військовий-блогер Євген "Малі" Брах

У загиблого захисника України залишився новонароджений син.
Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув боєць Сил спеціальних операцій Збройних сил України Євген Брах з позивним "Малі".
Про його загибель стало відомо вдень у суботу, 24 вересня. Про це повідомив у соцмережах його побратим Ігор Номан.
Зазначається, що через окупантів осиротів маленький син українського захисника, який нещодавно народився.
"Жив справжнім воїном, загинув у бою! Честь! Євген "Малі" Брах… Було честю битися поруч! У Малі залишився новонароджений син", – написав побратим загиблого.
Відомо, що Євген Брах був блогером. Його сторінка в Instagram має понад 41 тисячу підписників.
Побратими загиблого захисника також закликали за бажанням допомогти його сім’ї й опублікували реквізити, за якими усі небайдужі можуть надіслати кошти.
Раніше повідомлялося, що при звільненні села Білогорівка в Луганській області трагічно загинув 20-річний боєць-гранатометник Нацгвардії Семен Ляшук (у мирному житті гравець футбольного клубу "Титан" з Яришева, Вінницька область).
Нагадаємо, на фронті в боях з російськими окупантами з різницею всього в три дні загинули двоє братів із Закарпаття – Сергій та Віталій Грегори. Поховали вояків у їхньому рідному селі Тур'я Бистра під Ужгородом.
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