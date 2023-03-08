"Був справжнім прикладом доблесті і слави": під Бахмутом загинув комбат львівських десантників

З 2014 року він виконував бойові завдання на посаді командира роти, брав участь у боях за Луганський аеропорт, Дебальцеве, Красногорівку, Широкине.

Андрій Луканюк / facebook.com/80brigade

6 березня на Донбасі загинув командир аеромобільного батальйону 80-ї ОДШБ Андрій Луканюк.

Захисника не стало під час виконання бойового завдання в населеному пункті Часів Яр Бахмутського району Донецької області, повідомив спікер Одеської Військової адміністрації Сергій Братчук.

"Ще один український захисник віддав своє життя за нашу свободу: вчора під час виконання бойового завдання в населеному пункті Часів Яр Бахмутського району Донецької області в результаті ворожого артилерійського обстрілу КСП загинув командир аеромобільного батальйону 80-ї ОДШБ майор Андрій Луканюк", – написав Братчук.

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Трагічну смерть побратима прокоментували і в прес-службі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

"З сумом повідомляємо, що 6 березня під час виконання бойового завдання в населеному пункті Часів Яр Бахмутського району Донецької області в результаті ворожого артилерійського обстрілу КСП аеромобільного батальйону загинув командир аеромобільного батальйону майор Луканюк Андрій Валерійович", – написали в повідомленні.

Що відомо про героя

З 2013 року Андрій Луканюк брав активну участь у формуванні 3-ї батальйонної тактичної групи 80 ОДШБ. З 2014 року він виконував бойові завдання на посаді командира роти, брав участь у боях за Луганський аеропорт, Дебальцеве, Красногорівку, Широкине.

У 2022 році майор Андрій Луканюк очолив аеромобільний батальйон бригади.

"Андрій Валерійович був офіцером, якого поважали, він був справжнім прикладом військової доблесті і слави. Вимогливий і справедливий. Висловлюємо щирі співчуття родині. Схиляємо голови у великій скорботі",-написали в прес-службі 80-ї ОДШБ.

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом з сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.

Також повідомлялося, що в боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

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