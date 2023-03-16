"Кохаю тебе. Назавжди": наречена "Да Вінчі" розповіла про обітницю, яку дала загиблому Герою

За 6 років стосунків закохані пережили більше емоцій та відчуттів, ніж люди іноді проживають протягом подружнього життя у 20-30-40 років.

Наречена "Да Вінчі" розповіла про обітницю, яку дала загиблому Герою / facebook.com/MAlina.Mykhailova

Кохана загиблого на фронті Героя України, командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова розчулила українців зворушливим дописом, який присвячений полеглому захиснику. Дівчина пообіцяла, що буде сильною.

"Якби те, що я напишу, мало хоч якийсь сенс. Якби я тільки в житті могла уявити, що з нами таке станеться. То я б не змогла цього прийняти, власне, як і зараз. Просто не можу. І не приймаю", - пише Аліна.

За її словами, за 6 років стосунків закохані пережили більше емоцій та відчуттів, ніж люди іноді проживають протягом подружнього життя у 20-30-40 років.

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"Зі сварками та криками, і з мандрами, довгими розмовами про наші великі плани, фразами "Ти єдина в батальйоні, хто не підпорядковується моїм наказам! Переводься, куди хочеш!", та фразами "Нам головне пережити цю війну, і далі будемо з тобою жити нормально, давай просто протримаємося", - згадує дівчина.

Аліна розповіла, що "Да Вінчі" завжди залишав вдома або відправляв коханій записки з написами "Будь сильна". Михайлова зауважила: вона залишається та буде сильною.

"Я залишаюсь, попри певну лють на тебе, сильною. Хоча кожного цього клятого безтолкового дня, ввечері, в нас дома – я розбиваюсь на друзки. І кожного ранку я знову збираюсь. Заради тебе і того, щоб тобі за мене не було соромно. Щоб я ні в кого не викликала жалю. Щоб ти не помилився в тому, що я твоя сильна Аліна", - додала Михайлова.

Аліна наголосила: сильною була не вона, а "вони". Але тепер частина цього "вони" назавжди лишилась на Аскольдовій могилі.

Михайлова додала, що все життя "Да Вінчі" було й завершилося на війні. Вона не змогла забрати коханого з цієї війни. Однак їй пощастило стати для "Да Вінчі" опорою, підтримкою та великим коханням.

"Я кохаю тебе. Назавжди. Тільки зараз я розумію, наскільки мені тебе не вистачає. Тільки зараз я вию тим самим вовком з кожним днем все більше і більше через відсутність твоїх постійних дзвінків та смс. Я ніколи не повірю і не прийму того, що ми більше не зустрінемося", - написала Аліна.

Загибель Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" на фронті

Нагадаємо, 7 березня стало відомо про трагічну втрату для України. У боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув легендарний воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як "Да Вінчі". 30 листопада 2021 року "Да Вінчі" був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Герой України з врученням "Золотої Зірки".

Пізніше з'явилися подробиці загибелі легендарного бійця. Фотографи Костянтин і Влада Ліберови розповіли, що воїн загинув практично у них на очах під час обстрілу. Він сказав їм залишатися в укритті, потім вони почули багато вибухів, після цього хтось почав кричати "Медика! Медика! Да Вінчі!".

9 березня, з "Да Вінчі" попрощалися на Прикарпатті. Тіло українського захисника привезли у рідне село Бовшів Івано-Франківської області. Жителі сусідніх сіл масово виходили на дорогу, ставали на коліна, проводжаючи загиблого.

10 березня, у Києві відбулося прощання із легендарним Героєм України Дмитром Коцюбайлом. На прощання з ним прийшли також президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков та очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що добре знав "Да Вінчі". Люди об'єднувалися навколо нього зі спільною метою – боротися за Україну.

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