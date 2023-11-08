'У 5 разів менше': Зеленський повідомив про втрати ЗСУ за час війни

Володимир Зеленський повідомив про втрати Сил оборони України в ході війни проти Росії. Він також розповів про єдиний метод закінчення війни.

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Зеленський повідомив про втрати ЗСУ за час війни / Колаж Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

У середу, 8 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що втрати України на фронті є в п'ять разів меншими, ніж втрати російської армії. По це він поідомив під час виступу на конференції Reuters Next.

Щодо кількості втрат з боку Сил оборони України, президент відреагував на заяви деяких лідерів країн, які стверджують, що Російська Федерація вчетверо більша.

"Але ви маєте знати: я не можу ділитися з вами нашими жертвами, нашими втратами, але можу сказати, що їх на сьогодні мінімум уп'ятеро менше", - йдеться у заяві Володимира Зеленського. відео дня

Володимир Зеленський зазначив, що єдиним варіантом закінчення війни на території України є повне виведення російських військ до міжнародно-визнаних кордонів нашої держави.

"Насамперед вони мають вийти, тому що це реальний спосіб зупинити війну. Вони мають вийти, і після цього ми можемо розпочати дипломатичну платформу або шлях до того, як закінчити війну", - сказав президент України.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський зазначив, що українські військові активно проводять контрнаступ на південному напрямку та планують досягти результатів до закінчення року. Навіть якщо контрнаступ проходить повільно, в українського війська є чіткий план дій.

Водночас, російські військові намагаються здобути перевагу над Збройними Силами України на полі бою за допомогою різних заходів, включаючи використання забороненої зброї.

Також, стали відомі нові деталі щодо атаки на штаб угруповання російських окупантів "Дніпро" в Херсонській області.

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