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Розповідав всьому світу правду про війну: під Бахмутом загинув журналіст AFP Арман Солдін

Ангеліна Підвисоцька
9 травня 2023, 23:23 оновлено 9 травня, 23:32
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Журналіст загинув внаслідок обстрілу українських земель окупантами з РСЗВ "Град".
Арман Солдін загинув
Поблизу Бахмута загинув французький журналіст Арман Солдін / Колаж: Главред, фото: instagram/soldinarman

Російські окупанти вбили французького відеожурналіста видання AFP Армана Солдіна. Він висвітлював правдиві події в Україні і неодноразово бував на фронті. Про це розповіли в редакції видання.

Солдін загинув 9 травня поблизу населеного пункту Часів Яр у Бахмутському районі внаслідок обстрілу з російської реактивної системи залпового вогню "Град". Це підтвердили колеги журналіста, які були свідками трагедії.

Арману було 32 роки. Російський снаряд вдарив недалеко від місця, де лежав журналіст.

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"Ми спустошені, дізнавшись про смерть сьогодні на сході України відеожурналіста AFP Армана Солдіна. Всі наші думки звернені до його сім'ї і близьким ... Його смерть - жахливе нагадування про ризики і небезпеки, з якими щодня стикаються журналісти, які висвітлюють конфлікт в Україні", - йдеться в повідомленні.

Арман Солдін
Поблизу Бахмута загинув французький журналіст Арман Солдін / скріншот

Відомо, що Солдін народився в Сараєво (столиця Боснії та Герцеговини). Він був громадянином Франції.

Вперше він опинився серед співробітників AFP ще в 2015 році. Арман став стажером у римському бюро, а згодом був прийнятий на роботу в Лондон.

Солдін був у складі першої групи журналістів цього видання, яку відправили в Україну для висвітлювання подій після повномасштабного вторгнення РФ. Він перебував у країні вересня 2022 року.

"Він був справжнім репортером, завжди готовим працювати навіть у найскладніших місцях. Він був повністю відданий своїй справі", - кажуть колеги Солдіна.

Це була остання публікація Солдін на своїй сторінці в Instagram.

Арман Солдін
Поблизу Бахмута загинув французький журналіст Арман Солдін / скріншот

Як повідомляв Главред, в боях за свободу України загинув боєць інтернаціонального легіону ЗСУ Крістофер Кемпбелл, який був нареченим дочки українського кінорежисера Олеся Саніна. Йому було 27 років.

В боях за Бахмут загинув український режисер і керівник дитячого театру "Казка". Про його смерть повідомив його близький друг Юрій Нехода.

У боях за Бахмут загинув 21-річний Данило Денисевич. У мирному житті захисник України був творчою особистістю, навчався на режисера і мріяв знімати кіно.

Інші новини:

війна в Україні Бахмут вторгнення Росії
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