У боях з окупантами загинув віце-президент Федерації шахів України

Обставини загибелі Артема Сачука поки не повідомляють.

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Артем Сачук загинув на фронті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/UkrainianChessFederation

У боях з російськими окупантами загинув уродженець Житомира, віце-президент Федерації шахів України Артем Сачук. Спочатку трагічну новину повідомив спортивний сайт Tribuna. Згодом інформацію підтвердив колега Артема, член виконкому Федерації Дмитро Горощенко. Обставини загибелі військовослужбовця поки не повідомляють.

У понеділок, 27 листопада, Артему повинно було виповнитися 39 років.

"На визвольній війні проти російських окупантів загинув український воїн-добровольець Артем Сачук - відомий шаховий діяч, кандидат у майстри спорту, віце-президент Федерації шахів України, організатор багатьох всеукраїнських та міжнародних змагань", – повідомили у Федерації шахів України.

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У Житомирському міському об'єднаному ТЦК та СП інформацію смерть жителя Житомира Артема Сачука підтвердили. Також сказали, що зараз з'ясовують, за яких обставин він загинув.

Артем Сачук / Фото: facebook.com/bovvlad

38-річний Артем Сачук - віце-президент федерації шахів України, кандидат у майстри спорту з шахів. До початку повномасштабної війни працював проектним менеджером в офісі реформ Кабінету міністрів і мав власний бізнес, раніше очолював Агентство регіонального розвитку Житомирської області.

Артем Сачук / Фото: Суспільне Житомир

Після повномасштабного вторгнення в Україну Артем Сачук одразу пішов до ЗСУ добровольцем.

7 квітня 2023 року Артема Сачука президент України нагородив медаллю "За військову службу України" за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку.

Артем Сачук був нагороджений медаллю / Фото: facebook.com/artem.sachuk

Як повідомляв Главред, колишній півзахисник футбольного клубу "Борисфен" Олександр Гончар загинув на запорізькому напрямку. У героя залишилася дружина, син і дочка.

Олександр був солдатом окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ з позивним "Джміль".

Раніше стало відомо, що російські окупанти вбили командира підрозділу 72 ОМБр "Чорні запорожці" та помічника депутата Київради Сергія Іконнікова. Він загинув прямо в свій день народження. Іконніков був наймолодшим командиром підрозділу.

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