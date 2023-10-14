Святкував свої 25: на фронті загинув наймолодший командир підрозділу

У своєму останньому пості Сергій Іконніков розповідав про важкі бої на фронті.

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На фронті загинув молодий командир підрозділу Сергій Іконніков / Колаж: Главред, фото: facebook/SerhiyIkonnikov

Російські окупанти вбили командира підрозділу 72 ОМБр "Чорні Запорожці" і помічника депутата Київради Сергія Іконнікова. Він загинув прямо у свій день народження. Іконніков був наймолодшим командиром підрозділу. Про це повідомили на сторінці однієї з політпартій.

Військовий загинув на Вугледарському напрямку під час ворожого штурму. На своїй сторінці у Facebook Сергій залишив пост, у якому розповів про важкі бої на фронті. Він також опублікував фото у вирві, яка утворилась від вибуху снаряду.

"День, який мав би бути особливим, але в той самий час став найскладнішим днем за останні місяці. В такій ситуації абсолютно не до свого 25-річчя, оскільки (росіяни - Главред) лізуть і лізуть. Полегшення лиш від того, що навіть такої воронки не вистачить, аби всі їхні тіла останніх днів закидати. Ми зі свого боку тримаємось. Надзвичайно складно, але тримаємось", – писав він.

відео дня

Нагадаємо, у бою на Запорізькому напрямку загинув український музикант Андрій Чепіль. У квітні йому виповнилося 29, а через два місяці його молода дружина стала вдовою.

Також повідомлялося про те, що на війні загинув ексфутболіст "Динамо" Олександр Щетинін. Російські окупанти вбили його на Запорізькому напрямку. Відомо, що він пішов на фронт добровольцем.

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