Затяжна магнітна буря атакує Україну: коли цей шторм піде на спад

Через геомагнітну активність багато хто може відчути погіршення самопочуття.

https://glavred.net/synoptic/zatyazhnaya-magnitnaya-burya-atakuet-ukrainu-kogda-etot-shtorm-poydet-na-spad-10747076.html Посилання скопійоване

Прогноз магнітних бур в Україні 8 березня / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

Наскільки потужною є магнітна буря сьогодні

Коли закінчиться геомагнітний шторм

Геомагнітна активність підвищилася до жовтого рівня через високошвидкісний потік, який вийшов з трансекваторіальної корональної діри та був геоефективним протягом певного періоду.

Про це повідомила Британська геологічна служба. Тому сьогодні, 8 березня, магнітна буря рівня G-1, яка за попередніми прогнозами мала вщухнути, продовжиться. Геомагнітна активність знизиться лише завтра, 9 березня.

відео дня

Прогноз магнітних бур 8-9 березня / фото: скріншот

За даними meteoagent, К-індекс сьогодні 4,7, що відповідає жовтому рівню, тобто середнім магнітним коливанням. Але при цьому резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, високий. Сонячний спалах відповідає жовтому рівню C1.

Магнітна буря 8 березня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця.

Також серед поширених симптомів:

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Щоб покращити своє самопочуття, чутливим до магнітних бур людям під час підвищеної сонячної активності слід дотримуватися декількох правил, а саме:

Обмежити вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмовитись від кави, алкоголю та сигарет;

Частіше перебувати на свіжому повітрі та більше ходити пішки;

Регулярно провітрювати кімнату.

Інші новини:

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред