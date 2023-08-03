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"Наступ ЗСУ не має дедлайну": Данілов назвав головну проблему у звільненні територій

Альона Вороніна
3 серпня 2023, 10:38 оновлено 3 серпня, 10:40
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Ситуація з наступом українських військових була "перегріта", тому зараз так багато очікувань від ЗСУ. Але наступ наших захисників не має графіків і дедлайну.

Алексей Данилов, украинские военные
Данілов назвав головну проблему у звільненні територій/ колаж: Главред, фото: апарат РНБО України, 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

Українським військовим ніхто не ставив дедлайнів щодо звільнення територій, а говорити про графіки можуть лише ті люди, які насправді не розуміють, що таке війна.

Таку заяву зробив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону. Він зазначив, що ситуація із контрнаступом українських військових була значною мірою перегріта, тому зараз багато хто намагається говорити про якісь графіки і дедлайни. Проте встановлювати якісь часові рамки захисникам України ніхто не може.

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"Нам ніхто дедлайни крім нас самих ставити не може. Жодного графіка не існує. Коли починаються такі розмови, ми маємо на увазі, що це розповідають люди, які не розуміють, що таке війна. На превеликий жаль, так сталося, що була перегріта ситуація щодо подій, що відбуваються на фронті", – сказав секретар РНБО.

Він наголосив, що у нинішній ситуації українські військові чудово виконують свої завдання, враховуючи ті обставини, які склалися. Данілов зазначив, що тривають складні бойові дії, і результат залежить від багатьох обставин.

Також секретар РНБО додав, що він сам ніколи не використовував термін контрнаступ, є просто військові дії, які на сьогодні досить складні. Українська армія діє за стандартами НАТО, і командири на місці ухвалюють рішення, як діяти в різних ситуаціях. Пріоритет в українській армії – збереження наших воїнів.

Найбільша проблема для просування – мінні поля

Данілов розповів, що для звільнення територій найбільшою проблемою є щільні мінні поля, які встановлюють російські окупанти. Подекуди загарбники встановили по 3-5 мін на 1 квадратний метр.

"Уявляєте, яка складна робота, щоб це все прибрати, щоб після цього можна було рухатись нашим військовим. Якщо раніше було розуміння, що це можна зробити за допомогою техніки, яка була надана партнерами, то сьогодні багато ділянок фронту пішки наші підрозділи роблять дуже складну роботу", – розповів Данілов.

Війна в Україні

Раніше Данілов зазначав, що Україна має право бити по РФ зброєю свого виробництва. Україна не має жодних заборон на використання зброї, розробленої власним ВПК, для нанесення ударів по РФ, заявив секретар РНБО.

Речник Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк попередила, що окупанти готують потужний ракетний удар. Вона не виключає, що росіяни можуть скоро вдарити по Україні ракетами після останніх атак дронів.

Нагадаємо, РФ обстріляла у Херсоні рятувальників, які гасили собор. Працівники ДСНС якраз гасили пожежу у Свято-Катериненському соборі, яка спалахнула після першого обстрілу, і в цей момент потрапили під другу атаку.

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