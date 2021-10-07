"Усувати і без зарплати" : у мерії Києва розповіли, як вирішать проблему нещеплених вчителів

У мерії Києва розповіли, як вирішать проблему нещеплені / REUTERS

Адміністрація школи в Києві отримають право самостійно усувати від роботи вчителів без збереження зарплати, які відмовилися вакцинуватися від коронавірусу COVID-19. Про це зявив у коментарі порталу Обозреватель заступник мера столиці Валентин Мондрієвський.

Чиновник каже, що директори, в перспективі, навіть отримають право оголошувати догану або навіть звільнення за відсутність контролю за вакцинацією працівників.

За словами Мондрієвського, відповідний механізм вже відпрацьовується в столичній адміністрації.

"Ми зараз відпрацьовуємо механізм, щоб колективи самі вирішували, як організувати роботу з тими, хто не хоче вакцинуватися", – розповів чиновник.

Мондрієвський каже, що в КМДА сподіваються ‒ колективи приймуть рішення про те, що ті працівники, які не вакциновані, будуть перебувати вдома, не ходити на роботу і не отримувати зарплату.

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Чиновник додав, що вакцинація в Україні не є обов'язковою, проте це питання не можна пускати на самоплив ‒ адже йдеться про безпеку і здоров'я як працівників навчальних закладів, так і дітей.

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Нагадаємо, раніше керівник МОЗ Віктор Ляшко допускав в Україні примусову вакцинацію від коронавірусу. Міністр заявив, що її застосування до окремих груп населення передбачено в законі "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Пізніше в документі, оприлюдненому для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ), говорилося, що в Україні чиновників і вчителів хочуть включити до переліку професій, виробництв і організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням. У разі відмови або ухилення від вакцинації від COVID-19 їх будуть усувати від роботи.