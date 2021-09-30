Нещеплених працівників відсторонять від роботи, якщо вакцинація для них стане обов’язковою – МОЗ

Віктор Ляшко-міністр охорони здоров'я України / УНІАН

Роботодавці будуть зобов'язані усувати від роботи людей, які відмовилися від щеплення проти COVID-19, але зобов'язані вакцинуватися відповідно до майбутнього наказу Міністерства охорони здоров'я. У протилежному випадку він буде нести відповідальність, повідомив глава відомства Віктор Ляшко.

Наразі документ проходить узгодження у всіх органах влади і реєстрацію в Мін'юсті. А після цього, як розповів під час розмови з журналістами міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, стане обов'язковим до виконання.

"Є контролюючий орган, який може приходити на роботу і перевіряти: якщо роботодавець не відсторонив невакциновану людину, то він може нести відповідальність. Якщо вакцинація обов’язкова, то роботодавець зобов’язаний відсторонити від робочого процесу людину, яка невакцинована"", – цитує слова Ляшка видання "Громадське".

Примусова та обов'язкова вакцинація – це різні поняття

Глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами 29 вересня пояснив, що поняття примусової та обов'язкової вакцинації слід розрізняти.

МОЗ може визначити перелік професій, посад і виробництв, де певні щеплення проти інфекційних хвороб стануть обов'язковими.

визначити перелік професій, посад і виробництв, де певні щеплення проти інфекційних хвороб стануть обов'язковими. Але вакцинація не буде примусовою – якщо людина, яка за професією потрапила у цей перелік, не захоче щепитися, то вона просто не матиме права працювати.Які професії потраплять до переліку обов'язкових до вакцинації

Які професії потраплять до переліку обов'язкових до вакцинації

працівники закладів професійної (професійно-технічної освіти), професійної вищої освіти, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних навчальних закладів;

працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів;

працівники місцевих державних адміністрацій.

Наказ МОЗ, який визначає цей перелік, проходить процедуру погодження в усіх органах влади та реєстрацію в Мін'юсті. Міністр освіти Сергій Шкарлет зазначив, що темпи вакцинації серед педагогів (які теж будуть зобов'язані робити щеплення) поступово зростають.

Зверніть увагу: медиків у переліку немає. Річ у тому, як пояснив Віктор Ляшко, що понад 80% медперсоналу і так вже вакциновані, тому необхідності зобов'язувати їх робити щеплення немає.

Коротко про обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу в Україні