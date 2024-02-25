У 2024-м Україна почне використовувати у війні наземні дрони - міністр Камишин

У минулому році українці побачили в масштабній справі повітряні і морські дрони, а в цьому побачать їх на землі, сказав "стратегічний" міністр Олександр Камишин.

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Україна почне використовувати у війні наземні дрони у 2024-му - Олександр Камишин / колаж Главред, фото УНІАН

Минулого року українці побачили у масштабній справі повітряні та морські дрони. Цього року ми побачимо і наземні системи. Про це заявив міністр зі стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин в рамках форуму "Україна. Рік 2024".

"Минулого року ми побачили в дії в повітрі дрони в морі. Цей рік буде роком, коли ми побачимо їх на землі. Це буде рік, коли ви почуєте більше про роботизованих система. Є виробники, готові виробляти і дрони, і РЕБ. Тепер буде питання: як це інтегрувати і керувати цим", - заявив міністр.

Як розповів чиновник, створення нових Сил безпілотних систем буде головним завданням цього року.

За його словами, оборонна галузь станом на лютий 2024 року - 500 підприємств, які допомагають ЗСУ знищувати окупантів.

"Це 100 державних підприємств і 400 - приватних. Це 300 тисяч конструкторів, робітників і науковців, які працюють на оборонку", - сказав Камишин.

Чиновник також зазначив, що Україна суттєво наростила виробництво боєприпасів, зокрема для артилерії.

Хто такий Олександр Камишин? Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, колишній голова правління Укрзалізниці. До того, як очолив Укрзалізницю, — менеджер у Dragon Capital і SCM, засновник компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm та Fortior Capital, повідомляє "Вікіпедія".

Дрони для України

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умеров і його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів. Український чиновник висловив подяку латвійській стороні за відповідну ініціативу. Як розповів у січні Спрудс, до коаліції безпілотників приєдналися понад 20 країн.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, група країн Альянсу хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників в рамках військової допомоги.

Зокрема, є інформація, що на озброєнні ЗСУ вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, а й про надводні дрони. Як розповідав раніше Камишин, Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедов".

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