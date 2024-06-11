Це тисячі дронів: командувач безпілотних сил перерахував цілі для ударів БПЛА по Росії

Кількість дронних атак на російські військові обʼєкти буде тільки зростати, пообіцяв новопризначений командувач.

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Сухаревський розповів про роботу Сил безпілотних систем / Колаж Главреда. Фото: Фото: twitter.com/Krymsky_bridge, 22 окрема механізована бригада

Удари по військових обʼєктах Росії - це спільна робота військових та ГУР й СБУ. Головний меседж, який несуть Сили безпілотних систем (СБС), - це про збільшення відсотку ефективності, розповів в інтервʼю журналістам командувач, полковник і Герой України Вадим Сухаревський.

Сухаревський наголосив, що Сили безпілотних систем роблять ставку на застосування різних типів дронів. За його словами, Україна вже змінила спосіб ведення війни.

"Ми зробили той крок, на який не наважувалася жодна армія світу. Ми на практиці показали, як дійшли до аналогових повітряних сил. Тобто, якщо до цього стратегія НАТО полягала в тому, щоби сотні літаків розбомбили територію, а потім пішла піхота, так? Так, ми розуміємо, що це поки не про нас. А тепер уявіть, як замість F-16 злітають тисячі БПЛА, створюють вільну зону, а за ними ідуть ще F-16", - сказав він.

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На запитання, про які саме цілі ідеться під час атак на територію Росії, Сухаревський перерахував обʼєкти російської логістики і промислового комплексу.

"Від маленького до великого - міст, порти, Балтика, Каспій, а далі зауральські заводи", - відповів командувач.

На уточнення, чи будуть атаки на Кримський міст, полковник додав, що це важко.

"Не ставте таких питань, звісно, що важко. Інакше вже "додовбали б", - сказав він.

Окремо Сухаревський додав, що палаючі НПЗ - "це вже системний підхід і результат спільної діяльності".

Хто такий Вадим Сухаревський? Вадим Сухаревський - полковник та Герой України. 10 червня 2024 року його було призначено командувачем Сил безпілотних систем. Брав участь у російсько-українській війні ще з 2014 року. Прийняв перший бій біля Семенівки на Донеччині 13 травня. Він тоді ще був старшим лейтенантом із позивним Борсук. Сухаревський перший наказав стріляти в бойовиків на ураження. Він обстріляв зі свого БТР підопічних терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Наприкінці літа Борсук отримав поранення. З 2016 року військовий виконував завдання на Маріупольському напрямку. Тоді він був у складі 36-ї бригади морської піхоти. Звання підполковника отримав у червні 2020 року. Через короткий час Сухаревський став полковником. Вже в цьому званні він отримав звання "Герой України" у 2022 році.

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