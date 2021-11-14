У МОЗ назвали головні відмінності грипу та коронавірусу

Моторошні кадри з антиковидних лікарень / facebook.com/moz.ukr

У Міністерстві охорони здоров'я України перерахували головні симптоми коронавірусу і грипу, які допоможуть розпізнати захворювання.

Відзначається, що грип і COVID-19 - це респіраторні захворювання, але їх провокують різні віруси - грипу і коронавірус.

Крім того, акцентується, що обидві інфекції можуть передаватися через недотримання дистанції і заходів профілактики. Зокрема, носіння масок.

І грип, і COVID - 19 можуть викликати серйозні наслідки і мати летальний результат.

Також вони довго можуть протікати безсимптомно.

Реклама

Більш того, обидва віруси можуть бути в організмі людини одночасно. Тому найкращим способом визначення захворювань є тестування.

читайте також ВООЗ назвала умову закінчення пандемії COVID-19Серед загальних симптомів:

підвищена температура або лихоманка / відчуття ознобу,

кашель,

утома,

задишка і утруднене дихання,

біль в горлі,

нежить і закладеність носа,

біль у м'язах,

головний біль,

блювота і діарея,

втрата смаку і запаху (частіше зустрічається при COVID-19).

Головна відмінність COVID - 19 від грипу - це триваліший період симптомів вірусу грипу.

У той же час в МОЗ нагадали, що єдиним на сьогоднішній день методом для більш легкого перебігу коронавірусу є вакцинація.

Нагадаємо, раніше медики назвали симптоми коронавірусу, при яких потрібно невідкладно їхати в лікарню. В іншому випадку можна опинитися в реанімації.

Також раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузин розповів, що не можуть бути відсторонені від роботи ті, хто має протипоказання до вакцинації. Але для цього має бути відповідний медичний документ (форма №028), виданий закладом охорони здоров'я.

Читайте також: