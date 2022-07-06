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Установки HIMARS і CAESAR переломлять хід війни, але за кілька місяців – Sky News

6 липня 2022, 09:56

Велика Британія та Норвегія також планують надати ЗСУ ще й інші ракетні установки – M270.

РСЗО HIMARS
Установки HIMARS і CAESAR переломлять хід війни, але за кілька місяців/ Вікіпедія, Twitter Резніков

Українські військові уже успішно застосовують на фронті американські РСЗВ HIMARS і французькі 155-мм самохідні артилерійські установки CAESAR. Таке нове озброєння здатне спричинити перелом у війні, проте на це знадобиться більше часу – принаймні кілька місяців.

Про це пише видання Sky News із посиланням на слова аналітика військової розвідки. При цьому зазначається, що вже зараз можна говорити про хороші для України результати застосування згаданих установок на фронті проти окупантів.

Як зазначають у Міноборони США, вони планують відправити до України ще чотири HIMARS. Ці установки можуть прибути у найближчі декілька тижнів.

Ракетні установки такого типу, які Сполучені Штати вже надали Україні, мали у своїй комплектації ракети з дальність польоту 40 миль (65 км), що достатньо для того, щоб частково стримувати просування лінії фронту.

Також зазначається, що в Україну найближчим часом можуть постачати ще й інші ракетні установки – M270. Такі установки розробили ряд країн НАТО. Вони можуть постачатися для ЗСУ Великою Британією та Норвегією.

РСЗВ HIMARS – характеристики і застосування

М142 HIMARS (аббр. High Mobility Artillery Rocket System) – це американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності на колісному шасі. HIMARS може нести шість снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету.

Україна отримала ракетні системи з боєприпасами, які можуть стріляти на відстань до 80 кілометрів. Це дозволить вражати цілі ворога навіть у глибокому тилу. При цьому сама HIMARS лишиться недосяжною для окупантів, адже їхня артилерія на таку відстань не стріляє.

Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох із них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, за якої умови ЗСУ можуть вдарили з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км. Саме така ракета потрібна, щоби зруйнувати Кримський міст. Проте в України зараз є лише боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

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