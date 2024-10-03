Потрапили в 'пастку': РФ втратила вигідну позицію на одному з напрямків - Світан

Техніка окупантів втрачає маневреність та, як мінімум, половину бойової міцності.

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Світан прокоментував становище агресорів на сході України / Командование Объединенных сил ВСУ, скрин

Попри всі спроби штурму позицій ЗСУ з використанням важкої броньованої техніки, російські агресори зазнають втрат через вогневе ураження з боку українських захисників. Ситуацію на сході нашої країни в коментарі 24 Каналу пояснив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Експерт пояснює, що після успішного зачищення Головним управлінням розвідки Мністерства оборони України агрегатного заводу у Вовчанську, росіяни втратили "вигідну позицію":

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"Навіть в оперативному оточенні ця позиція давала можливість росіянам утримувати певну лінію оборони на цьому напрямку", - каже Світан.

Вовчанськ / Инфографика: Главред

Аналітик підкреслює, що попри все, окупанти намагаються відновити контроль над цим напрямком, але марно.

"У тому числі використовували достатню кількість великої колоною техніки. Проте будь-яка техніка в міських умовах стає гарною ціллю для засобів ураження, артилерії й особливо дронів. Також вона втрачає маневреність та, як мінімум, половину бойової міцності, адже поруч будівлі, обмежений огляд та напрям щодо стрільби", – розповів Світан.

Однак варто розуміти, якщо є дальні засоби ураження, то військова техніка - це просто "подарунок" для знищення.

"Росіяни потрапили в цю "пастку", адже не можна завозити техніку у міста", – додав експерт.

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Своєю чергою військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що буде після захоплення Вугледеру. За його словами, ЗСУ, ймовірно, будуть поступово відходити до Курахового, до міст і населених пунктів, де є можливість закріпитися і краще тримати оборону.

Водночас військовий Федоренко також прокоментував, чим обернеться втрата Вугледару. Він заспокоїв, що так чи інакше нам доведеться повертати всі території. Інколи, щоб виграти стратегічно у війні необхідно програти битву, вважає командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-Ї ОШБр ім. Івана Сірка.

А от ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що на армію України чекають нові труднощі. Річ у тім, що просуватися вперед у таких умовах буде дуже важко, захисники України не зможуть рухатися важкою технікою, і окупанти теж.

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