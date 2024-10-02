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"Готуємо максимальні результати": Зеленський зробив заяву про плани на осінь

Руслана Заклінська
2 жовтня 2024, 22:13
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Україна готується протидіяти намірам російських окупантів і робиться це таким чином, щоб забезпечити найкращий захист, заявив Володимир Зеленський.
'Готуємо максимальні результати': Зеленський зробив заяву про плани на осінь
Готуємо максимальні результати для держави на осінь – Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 1 окрема танкова Сіверська бригада

Військове та політичне керівництво України готує максимальні результати для країни на осінь на всіх напрямках - від військових до дипломатичних. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави заслухав доповідь від керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Вони обговорили посилення діяльності Служби та здобуття важливої розвідувальної інформації.

"Зараз на всіх напрямках та на всіх рівнях ми готуємо максимальні результати для держави на осінь. Увесь необхідний зміст для "Рамштайну" - військові, Офіс (президента - Главред), дипломати - усе, що потрібно від України для партнерів, щоб краще розуміти наявні можливості, - усе це забезпечимо", - наголосив Зеленський.

відео дня

За його словами, Україна готується зламати плани ворога та протидіяти діям російських окупантів.

"Ми готуємось протидіяти, і саме так, як буде найбільш корисно для захисту України, для захисту життів наших людей", - зазначив президент.

Зеленський також провів кілька розмов із головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським щодо важкої ситуації на Донеччині. Президент подякував кожній українській бойовій бригаді за стійкість і відвагу.

"Щотижня попри все наші воїни забезпечують справді відчутне ураження окупанту, і це найголовніше – виснажувати ворога й забезпечувати Україні можливість переконувати партнерів у саме таких кроках, які здатні принципово, стратегічно змінити воєнну ситуацію", - підкреслив він.

Президент закцентував на важливості міжнародної підтримки, зокрема щодо постачання далекобійної зброї. Також глава держави закликав світ до посилення тиску на Росію.

"І окремо я хочу подякувати кожному лідеру, усім друзям України за розуміння, що тиску на Росію зараз замало, і саме тому - тільки тому - російське керівництво не сприймає серйозно дипломатію. Сили треба більше", - додав Зеленський.

Що таке зустрічі у форматі "Рамштайн"?

Зустрічі у форматі "Рамштайн" – це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, які відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни.

Хоч ці зустрічі відбуваються у різних місцях, за ними закріпилася назва за місцем проведення першої – вона відбувалася на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Зустрічі відбуваються у межах "Контактної групи з питань оборони України".

У квітні 2024 року Міністерство оборони повідомило про створення формату "Рамштайн 2.0", що переходить від індивідуальних рішень до коаліційного формату за допомогою Офісу підтримки коаліцій, пише Вікіпедія.

Окупація Вугледара - останні новини

Як повідомляв Главред, 2 жовтня підрозділи ЗСУ вивели з Вугледара з метою збереження особового складу та бойової техніки, а також для зайняття нових позицій для подальших військових дій. В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що, незважаючи на значні втрати, противник продовжує активні спроби захопити місто.

'Готуємо максимальні результати': Зеленський зробив заяву про плани на осінь
Що відомо про Вугледар / Інфографіка: Главред

Командир батальйону ударних БПЛА "Ахіллес" Юрій Федоренко наголосив, що втрата Вугледара не є критично важливою для України. Він зазначив, що програш окремих битв може бути кроком на шляху до досягнення перемоги у війні.

Крім цього, РФ вдосконалила свою тактику, що дозволило їм захоплювати територію в Донецькій області з "небаченою агресією". За інформацією The Washington Post, раніше бойові дії відзначалися артилерійськими дуелями та масовими атаками погано навчених солдатів. Наразі штурмові загони ворога складаються з добре підготовлених військових, які діють меншими групами.

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